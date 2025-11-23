Запуск заплановано не пізніше квітня наступного року, інформує 24 Канал з посиланням на заяву NASA.

Як проходять фінальні етапи підготовки?

Інженери NASA успішно з'єднали космічний корабель Orion, оснащений системою аварійного порятунку, з надважкою ракетою SLS (Space Launch System) у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

Після завершення складання фахівці протестували роботу комунікаційних систем між ракетою та кораблем, а також підтвердили справність інтерфейсів, що зв'язують Orion, носій та наземні системи.

Додатково було проведено наскрізну перевірку роботи з мережами Near Space Network та Deep Space Network, які відповідають за навігацію та зв'язок у далекому космосі.



NASA готуєть до місії Artemis II / Фото NASA

За словами Шона Даффі, виконуючого обов'язки адміністратора NASA, агентство зосереджене на безпечному польоті чотирьох астронавтів навколо Місяця та їхньому поверненні. Ця місія має закласти фундамент для майбутніх висадок на місячну поверхню та, зрештою, експедицій на Марс.

Наступні кроки підготовки астронавтів

Найближчими тижнями екіпаж Artemis II спільно з інженерами проведе першу частину демонстраційного тесту зворотного відліку, розповідає Space.com. Це своєрідна генеральна репетиція дня запуску.



Ракета SLS з кораблем Orion / Фото NASA

Астронавти одягнуть скафандри системи життєзабезпечення Orion і відпрацюють посадку в корабель, якому нещодавно дали ім'я Integrity ("Чесність"). Оскільки ракета все ще знаходиться в будівлі вертикальної збірки (VAB), а не на стартовому майданчику, посадка екіпажу відбуватиметься саме там.

Цей тест дозволить фінально перевірити часові рамки підготовки. Друга частина випробувань, присвячена відпрацюванню аварійних ситуацій, пройде вже після вивезення ракети на стартовий майданчик 39B.



Астронавти тренуються перед польотом до Місяця / Фото NASA

Паралельно наземний персонал та екіпаж готуються до додаткових комплексних симуляцій, щоб бути готовими до будь-якого сценарію під час 10-денної місії. Астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та астронавт Канадського космічного агентства (CSA) Джеремі Хансен мають напружений графік. Вони продовжують вивчати процедури всіх фаз польоту, доводячи свої дії до автоматизму, та поглиблюють знання про кожну систему свого корабля.