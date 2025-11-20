Свіжу інформацію про комету NASA представило увечері 19 листопада на спеціальній трансляції, повідомляє 24 Канал. Нові фото з кількох зондів та космічних обсерваторій, а також остання інформація про космічний об'єкт зібрана за окремій сторінці на сайті відомства.

Хто стежив за кометою 3I/ATLAS?

Найцікавіші події в житті комети відбуваються під час її максимального наближення до світила. Для 3I/ATLAS цей момент настав 29 жовтня 2025 року.

Оскільки земні телескопи були засліплені Сонцем, NASA залучило унікальну мережу з дев'яти космічних апаратів, розкиданих по Сонячній системі. Головну роль у спостереженнях відіграли зонди, що перебувають на орбіті Марса, адже комета пройшла на відстані всього 30 мільйонів кілометрів від Червоної планети.

Що вдалося побачити космічним телескопам?

Найчіткіше зображення вдалося отримати камері HiRISE, встановленій на борту Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Хоча навіть для такої потужної оптики об'єкт виглядав як розмита пляма, це дозволило вченим зробити важливі розрахунки.



Знімок комети 3I/ATLAS зроблений апаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) / Фото NASA

Роздільна здатність знімків склала близько 300 метрів на піксель. Аналіз зображень підтвердив, що діаметр ядра комети становить від 2 до 3 кілометрів. Також астрономи зафіксували регулярні зміни яскравості об'єкта, що вказує на період його обертання навколо власної осі – він складає від 12 до 14 годин, розповідає Space.com.

Окрему увагу науковці приділили поведінці хвоста комети. Апарати сонячного спостереження STEREO та SOHO зафіксували момент, коли потужний викид корональної маси з Сонця вдарив по кометі. Це спричинило так звану "подію від'єднання", коли потік заряджених частинок фактично відірвав частину хвоста і змусив його неприродно вигнутися.



Комета 3I/ATLAS в об'єктиві апарата SOHO / Фото NASA

На відео нижче міжзоряна комета 3I/ATLAS зображена у вигляді яскравої розмитої кулі в центрі. Мандруючи нашою сонячною системою з вражаючою швидкістю 209 000 кілометрів на годину, 3I/ATLAS стала видимою завдяки серії знімків, зроблених з 11 по 25 вересня за допомогою приладу Heliocentric Imager-1 (HI1) розташованому на космічному апараті STEREO-A (Solar Terrestrial Relations Observatory).

Спочатку передбачалося, що комета буде занадто тьмяною, щоб її можна було спостерігати, але вона достатньо посвітлішала, щоб стати видимою, що дозволило приладу HI1 побачити комету на фоні, де переважав шум, за допомогою комбінації кадрів.

Комета 3I/ATLAS – дивіться відео:

Щодо хімічного складу, то інструменти місії MAVEN дослідили об'єкт в ультрафіолетовому спектрі. Вони виявили наявність водню, вуглецю та ціану. Це розчарувало прихильників екзотичних теорій, адже склад 3I/ATLAS виявився напрочуд "стандартним" і схожим на склад звичайних комет нашої системи, попри її міжзоряне походження.



Апарат MAVEN дослідив хімічний склад 3I/ATLAS / Фото NASA

Комета рухається по гіперболічній орбіті з величезною швидкістю та нахилом у 100 градусів до площини екліптики, що остаточно підтверджує – вона лише тимчасовий гість, який назавжди покине нас після прольоту повз Землю.

Що зараз відбувається з кометою 3I/ATLAS?

Наразі комета 3I/ATLAS віддаляється від Сонця покидаючи нашу систему, щоб більше ніколи не повернутися. Науковці продовжать спостерігати за міжзоряним об'єктом вивчаючи його, тож в майбутньому ми отримаємо ще більше інформації та фото про космічне тіло.

Ви також можете стежити за тим, як 3I/ATLAS мандрує Сонячною системою, за допомогою трансляції від Virtual Telescope. Найближча подія запланована на 25 листопада, а вже 19 грудня можна буде стежити за максимальним зближенням 3I/ATLAS із Землею.