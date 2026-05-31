Про це повідомляє Reuters.

Що кажуть про вибух метеора?

Інцидент стався приблизно о 14:06 за місцевим часом. Незвичне явище бачили очевидці в різних районах Нової Англії, а також зафіксував метеорологічний супутник NOAA GOES-19.

За даними NASA, метеор розпався на висоті близько 40 миль (приблизно 64 кілометри) над північним сходом штату Массачусетс і південним сходом Нью-Гемпширу.

У космічному агентстві додали, що під час руйнування небесного тіла вивільнилася енергія, еквівалентна приблизно 300 тоннам тротилу: саме це і спричинило гучний звук, який чули в різних районах регіону.

Фахівці пояснили, що метеори рухаються зі швидкістю, вищою за швидкість звуку, тому під час входження в атмосферу та руйнування вони створюють ударні хвилі, які можуть спричиняти гучний звуковий удар, чутний на поверхні Землі.

Інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок вибуху метеора не надходило. Наразі в NASA продовжують опрацьовувати супутникові дані та повідомлення очевидців.

До слова, нещодавно в небі також можна було побачити "падаючі зорі" метеорного потоку Ета-Аквариди – в цей час Земля проходила крізь уламки найяскравішої та найвідомішої комети Галлеї.

За словами фахівців, щоразу, коли комета повертається до внутрішньої частини Сонячної системи, її ядро скидає шар льоду та породи в космос. Якщо ці частинки стикаються з атмосферою Землі, то утворюють потік Ета-Аквариди (в травні) та Оріоніди (в жовтні).