Что говорят о взрыве метеора?

Инцидент произошел примерно в 14:06 по местному времени. Необычное явление видели очевидцы в разных районах Новой Англии, а также зафиксировал метеорологический спутник NOAA GOES-19.

По данным NASA, метеор распался на высоте около 40 миль (примерно 64 километра) над северо-востоком штата Массачусетс и юго-востоком Нью-Гемпшира.

В космическом агентстве добавили, что во время разрушения небесного тела высвободилась энергия, эквивалентная примерно 300 тоннам тротила: именно это и вызвало громкий звук, который слышали в разных районах региона.

Специалисты объяснили, что метеоры движутся со скоростью, выше скорости звука, поэтому во время вхождения в атмосферу и разрушения они создают ударные волны, которые могут вызывать громкий звуковой удар, слышимый на поверхности Земли.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате взрыва метеора не поступало. Сейчас в NASA продолжают обрабатывать спутниковые данные и сообщения очевидцев.

К слову, недавно в небе также можно было увидеть "падающие звезды" метеорного потока Эта-Аквариды – в это время Земля проходила сквозь обломки самой яркой и известной кометы Галлеи.

По словам специалистов, каждый раз, когда комета возвращается к внутренней части Солнечной системы, ее ядро сбрасывает слой льда и породы в космос. Если эти частицы сталкиваются с атмосферой Земли, то образуют поток Эта-Аквариды (в мае) и Ориониды (в октябре).