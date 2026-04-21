Когда выходить на охоту за "падающими звездами, "?

Метеорный поток Лириды считается одним из древнейших среди известных человечеству, ведь первые упоминания о нем датируются еще 687 годом до нашей эры. Это явление возникает, когда Земля проходит сквозь пылевой шлейф, оставленный долгопериодической кометой C/1861 G1 (Тэтчер), которая совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 415 лет, пишет 24 Канал.

Частицы этой кометы входят в земную атмосферу на огромной скорости – около 49 километров в секунду. Из-за трения и сопротивления воздуха они разогреваются до экстремальных температур и сгорают, создавая эффект ярких световых шлейфов, которые мы привыкли называть звездопадом

В 2026 году активность потока охватывает период с 14 по 30 апреля.

Наибольшая концентрация метеоров ожидается в ночь с 21 на 22 апреля, а также следующей ночью – с 22 на 23 апреля.

Хотя ученые указывают на пик активности около 21:40 по киевскому времени 22 апреля, этот момент не является единственным шансом увидеть явление. Лучшим временем для наблюдений в Украине считаются предрассветные часы – примерно с 3:00 до 5:00 утра. Именно в это время радиант потока, который расположен в созвездии Лиры неподалеку от яркой звезды Вега, поднимается выше над горизонтом в северо-восточной части неба.



Такими будут Лириды на фоне других объектов 22 апреля 2026 года / Скриншот 24 Канала/TheSkyLive

Нынешние условия для наблюдений будут особенно благоприятными благодаря фазам Луны. Поскольку новолуние приходится на 17 апреля, в пиковые ночи Луна будет освещена лишь на 34 – 38 процентов, что минимизирует световую засветку неба.

Это позволит разглядеть даже слабые метеоры, количество которых при идеальных условиях может достигать 15 – 20 объектов в час. Хотя интенсивность Лирид уступает известным августовским Персеидам, они часто удивляют появлением ярких огненных шаров – болидов.

Как наблюдать за звездопадом?

Для успешного наблюдения специалисты советуют выбирать открытые локации подальше от городских фонарей. Использование телескопов или биноклей не рекомендуется, поскольку они существенно ограничивают поле зрения, мешая заметить быстрые вспышки в разных частях неба. Вместо этого лучше положиться на невооруженный глаз, дав ему 15 – 20 минут для адаптации к темноте. Важно также не отвлекаться на экраны смартфонов, чтобы не терять чувствительность зрения.