Коли виходити на полювання за "зорями, що падають"?

Метеорний потік Ліриди вважається одним із найдавніших серед відомих людству, адже перші згадки про нього датуються ще 687 роком до нашої ери. Це явище виникає, коли Земля проходить крізь пиловий шлейф, залишений довгоперіодичною кометою C/1861 G1 (Тетчер), яка здійснює повний оберт навколо Сонця приблизно за 415 років, пише 24 Канал.

Частинки цієї комети входять у земну атмосферу на величезній швидкості – близько 49 кілометрів на секунду. Через тертя та опір повітря вони розігріваються до екстремальних температур і згорають, створюючи ефект яскравих світлових шлейфів, які ми звикли називати зорепадом

У 2026 році активність потоку охоплює період з 14 до 30 квітня.

Найбільша концентрація метеорів очікується в ніч з 21 на 22 квітня, а також наступної ночі – з 22 на 23 квітня.

Хоча науковці вказують на пік активності близько 21:40 за київським часом 22 квітня, цей момент не є єдиним шансом побачити явище. Найкращим часом для спостережень в Україні вважаються передсвітанкові години – приблизно з 3:00 до 5:00 ранку. Саме в цей час радіант потоку, який розташований у сузір'ї Ліри неподалік від яскравої зорі Вега, підіймається найвище над горизонтом у північно-східній частині неба.



Такими будуть Ліриди на фоні інших об'єктів 22 квітня 2026 року / Скриншот 24 Каналу/TheSkyLive

Цьогорічні умови для спостережень будуть особливо сприятливими завдяки фазам Місяця. Оскільки молодик припадає на 17 квітня, у пікові ночі Місяць буде освітлений лише на 34 – 38 відсотків, що мінімізує світлове засвічення неба.

Це дозволить розгледіти навіть слабкі метеори, кількість яких за ідеальних умов може сягати 15 – 20 об'єктів на годину. Хоча інтенсивність Лірид поступається відомим серпневим Персеїдам, вони часто дивують появою яскравих вогняних куль – болідів.

Як спостерігати за зорепадом?

Для успішного спостереження фахівці радять обирати відкриті локації подалі від міських ліхтарів. Використання телескопів чи біноклів не рекомендується, оскільки вони суттєво обмежують поле зору, заважаючи помітити швидкі спалахи в різних частинах неба. Натомість краще покластися на неозброєне око, давши йому 15 – 20 хвилин для адаптації до темряви. Важливо також не відволікатися на екрани смартфонів, щоб не втрачати чутливість зору.