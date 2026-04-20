Хто має найбільші шанси на участь у майбутній висадці?

Космічне агентство NASA вже розпочало зворотний відлік до моменту, коли люди повернуться на поверхню Місяця. Очікується, що в межах місії "Артеміда IV", запланованої на 2028 рік, двоє астронавтів здійснять висадку, ставши першими представниками нової ери після завершення програми "Аполлон". Офіційні представники агентства раніше зазначали, що до складу цього екіпажу мають увійти перша жінка та перша кольорова людина, які ступлять на місячний ґрунт, пише Daily Mail.

Хоча екіпаж місії "Артеміда II" – Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен – щойно завершив свою роботу, вони все ще можуть бути серед кандидатів на майбутні польоти. Історія програми "Аполлон" свідчить, що NASA часто залучало досвідчених фахівців до повторних місій: четверо астронавтів того часу подорожували до Місяця двічі. Крім того, існує велика ймовірність, що до екіпажу приєднається представник іншої держави, можливо, навіть британський астронавт.

Джессіка Меїр

Однією з найсильніших кандидаток вважають докторку Джессіку Меїр, яка має ступінь докторки філософії з морської біології та спеціалізується на вивченні організмів у екстремальних умовах.

Вона є досвідченою астронавткою, яка провела у космосі понад 205 днів і здійснила три виходи у відкритий космос.

Саме вона разом із Крістіною Кох брала участь у першому в історії винятково жіночому виході у відкритий простір.

Наразі Меїр перебуває на борту Міжнародної космічної станції як командирка місії SpaceX Crew-12, що лише додає їй цінного лідерського досвіду.

Джессіка Воткінс

Ще однією видатною постаттю є докторка Джессіка Воткінс, професійна геологиня. Її навички можуть стати критично важливими, оскільки NASA планує оцінити південний полюс Місяця як місце для майбутньої довготривалої бази. Воткінс уже увійшла в історію як перша чорношкіра жінка, яка взяла участь у тривалій місії на МКС, провівши на орбіті загалом 170 днів.

Стефані Вілсон

Якщо ж агентство зробить ставку на багаторічний досвід, ідеальним вибором стане Стефані Вілсон. Вона приєдналася до NASA ще у 1996 році й на сьогодні є астронавткою з найбільшим стажем у списку програми "Артеміда".

Вілсон брала участь у трьох польотах на шатлах і провела у космосі понад 42 дні. Цікаво, що вона мала отримати ще більше досвіду в межах місії SpaceX Crew-9, але поступилася своїм місцем, щоб забезпечити безпечне повернення астронавтів Бутча Вілмора та Суніти Вільямс після невдачі капсули Boeing Starliner у 2024 році.

Крістіна Кох

Сама Крістіна Кох також залишається серйозною претенденткою. Вона є найбільш досвідченою в агентстві: на її рахунку 328 днів перебування в космосі, що є рекордом для жінки під час одного польоту, та шість виходів у відкритий простір.

Після повернення з місії "Артеміда II" вона вже почала проводити симуляції та тестування обладнання для посадки на Місяць. Її унікальний досвід роботи з капсулою Orion та науковим устаткуванням може стати вирішальним фактором для NASA.

Андре Дуглас

Серед чоловіків значні шанси має Андре Дуглас, який має ступінь доктора філософії в галузі системної інженерії та досвід роботи морським архітектором у Береговій охороні США. Він займався дослідженнями планетарної оборони та брав участь у розробці технологій для повернення на Місяць. Важливо, що Дуглас був дублером екіпажу "Артеміди-2", що свідчить про високий рівень довіри до нього з боку агентства.

Рендольф Брезнік

Не варто забувати і про Рендольфа Брезніка, ветерана з колосальним досвідом у понад 7 000 годин польоту на різних типах літальних апаратів та 3 600 годин у космічних кораблях. Зараз він обіймає посаду помічника керівника Офісу астронавтів з питань досліджень, контролюючи розробку та випробування всього обладнання для місій "Артеміда". Це робить його людиною, яка чи не найкраще розуміє технічні потреби висадки 2028 року.

Сува Макото і Розмарі Куган

Міжнародний аспект місії можуть представити Сува Макото з Японії або Розмарі Куган з Великої Британії. Скотт Пейс, директор Інституту космічної політики, висловив припущення, що Японія отримає місця для своїх астронавтів у майбутніх польотах. Макото, який має освіту в галузі наук про Землю, уже готується до тривалої місії на МКС у 2027 році.

Щодо Британії, то Памела Мелрой з NASA висловлювала впевненість у залученні міжнародних партнерів, згадуючи роль Сполученого Королівства у проєкті Lunar Gateway. Докторка Розмарі Куган, яка має ступінь з астрономії, наразі є єдиною активною британською астронавткою та головною надією своєї країни на участь у місячній прогулянці.

Хто останнім ступав на Місяць?

До цього часу лише 12 осіб ходили по Місяцю, починаючи з Ніла Армстронга та Базза Олдріна у 1969 році. Останніми на сьогодні щасливчиками лишаються Юджин Сернан і Гаррісон Шмітт, які завершили місію "Аполлон 17" у грудні 1972 року.

Перед тим як залишити супутник, Сернан надряпав на місячному ґрунті ініціали своєї доньки Трейсі. Оскільки на Місяці немає вітру чи дощу, ці літери залишатимуться там ще дуже довго.