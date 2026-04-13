Що далі для "Артеміди"?

Завершення місії "Артеміда-2", під час якої корабель Orion подолав приблизно 1 126 540 кілометрів, стало знаковим досягненням, проте фахівці NASA наголошують, що попереду чекає набагато серйозніша робота. Наступні етапи програми зазнали суттєвих змін, оскільки агентство вирішило діяти поступово, щоб мінімізувати ризики для екіпажу, пише 24 Канал.

Дивіться також Екіпаж Artemis 2 успішно повернувся на Землю після обльоту Місяця

Місія Artemis 3, запуск якої запланований на середину 2027 року, більше не передбачає висадки на місячну поверхню. Замість цього корабель Orion залишиться на навколоземній орбіті. Головним завданням цього польоту стане перевірка здатності капсули стикуватися з новими посадковими модулями, які розробляють приватні компанії SpaceX та Blue Origin. Це критично важливий етап, адже сумісність систем життєзабезпечення та вирівнювання тиску між різними апаратами є складним інженерним завданням.

Хоча імена учасників цієї місії ще не оголошені, у NASA обіцяють зробити це найближчим часом, а підготовка ракети Space Launch System для цього старту вже розпочалася на космодромі у Флориді.

Коли буде висадка на Місяць?

Реальна висадка людей біля південного полюса Місяця тепер очікується не раніше кінця 2028 року в межах місії Artemis 4. Саме цей регіон цікавить науковців через поклади льоду, який може стати ресурсом для майбутніх колоністів. Проте для успіху цієї операції необхідно вирішити низку технічних проблем.

Зокрема, під час другого польоту в системі клапанів корабля Orion було виявлено витік гелію. Хоча для перебування на навколоземній орбіті це не критично, для тривалих маневрів біля Місяця конструкцію системи доведеться суттєво переробити.

Основним чинником, що впливає на терміни, залишається готовність посадкових систем:

Корабель Starship від SpaceX вже пройшов через серію випробувальних польотів, але йому ще належить продемонструвати здатність до дозаправлення у космосі, що є обов'язковою умовою для польоту до Місяця.

Водночас компанія Blue Origin лише починає тестувати свій апарат Blue Moon.

Не менш важливим є і створення нових скафандрів AxEMU від компанії Axiom Space, які наразі проходять випробування під водою.

Який фінал?

Попри всі труднощі, стратегічна мета залишається незмінною – побудувати до 2032 року постійну базу на Місяці. Цей форпост має стати тренувальним майданчиком, де людство навчиться жити та працювати в умовах іншого світу, перш ніж наважиться на наступний гігантський стрибок – політ до Марса.

Керівництво космічної агенції впевнене, що успіх останньої місії підтверджує правильність обраного курсу, і регулярні польоти до супутника незабаром стануть звичною реальністю.