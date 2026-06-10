Чому вибір екіпажу сподобався не всім?

Аерокосмічне агентство NASA офіційно представило команду астронавтів для місії Artemis 3, запланованої на 2027 рік. Цей етап стане вирішальною перевіркою перед майбутньою висадкою людей на Місяць. Проте святковий настрій презентації швидко змінився хвилею критики, оскільки до складу екіпажу увійшли виключно чоловіки. Соціальні мережі вибухнули обуренням, адже багато хто очікував побачити серед учасників хоча б одну жінку, повідомляє видання Daily Mail.

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Особливе розчарування викликав контраст із попередньою місією Artemis 2. Тоді Крістіна Кох стала першою жінкою, яка здійснила політ до Місяця, облетівши його зворотний бік разом із трьома колегами-чоловіками. Для багатьох її участь була символом прогресу та натхненням для нового покоління дослідників.

Користувачі мережі X назвали відсутність жінок у новому списку справжнім соромом і "болючим ударом" по тих, кого надихнув приклад Кох.

До складу нової команди увійшли досвідчені фахівці: американці Ренді Брезнік, Френк Рубіо, Ендрю Дуглас та представник Європейського космічного агентства, італієць Лука Пармітано. Попри досвід цих астронавтів, суспільство виявилося не готовим до повністю чоловічого складу місії, яка має стати історичною.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман спробував заспокоїти громадськість, зазначивши, що не варто шукати прихованих підтекстів у цьому рішенні. За його словами, агентство обрало найкращих фахівців для виконання конкретних і дуже складних завдань місії. Проте детальних критеріїв відбору агентство так і не надало.

Технічна складність та завдання місії

Місія Artemis 3 триватиме близько двох тижнів, що на чотири дні довше, ніж попередній політ навколо Місяця. Це фінальне випробування перед висадкою на поверхню, яку планують здійснити вже під час місії Artemis 4.

Головна мета польоту 2027 року – випробувати маневри зближення та стикування космічного корабля Orion із комерційними посадковими модулями на низькій навколоземній орбіті.

Екіпаж має надзвичайно високий рівень підготовки:

Ренді Брезнік раніше літав на космічних шаттлах та працював на Міжнародній космічній станції.

Френк Рубіо є чинним рекордсменом США за тривалістю безперервного перебування на орбіті – він провів у космосі 371 день поспіль.

Італієць Лука Пармітано також має величезний досвід роботи у відкритому космосі.

Новачком у команді став Ендрю Дуглас, колишній офіцер Берегової охорони США, якого відібрали до загону астронавтів у 2021 році.

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Як це буде

Спочатку з мису Канаверал стартує ракета Space Launch System (SLS) з кораблем Orion. На орбіті він повинен взаємодіяти з експериментальними посадковими модулями від Blue Origin та SpaceX. Схема польоту передбачає, що спочатку в космос відправлять безпілотний апарат Blue Origin, до якого пізніше пристикується Orion з астронавтами. Після завершення дводенних тестів команда перейде до роботи з прототипом Starship від компанії SpaceX.

Попри критику щодо складу екіпажу, технічне значення Artemis 3 неможливо переоцінити. Повне відпрацювання систем зв'язку, програмного забезпечення і механізмів стикування є обов'язковою умовою для безпечного повернення людей на поверхню Місяця у 2028 році.

Завершиться місія традиційним падінням капсули в Тихому океані, де астронавтів зустрічатимуть фахівці NASA та Військово-морських сил США.