Що приховує внутрішній шар нового скафандра?

Технології та мода об'єднали зусилля, щоб підготувати людство до тривалого перебування поза межами Землі. Компанії Axiom Space та Prada офіційно представили Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) – спеціалізований одяг для рідинного охолодження та вентиляції. Цей елемент є критично важливим внутрішнім шаром нового скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), який астронавти використовуватимуть під час висадки на Місяць.

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Майбутнє дослідження космосу не побудує жодна організація самотужки, і наше партнерство з Prada є тому підтвердженням,

– прокоментував генеральний директор і президент Axiom Space доктор Джонатан Сертейн.

Розробники створили цей шар, щоб захистити екіпаж від суворого середовища під час першого за понад 50 років виходу на поверхню Місяця. Робота над LCVG стала логічним продовженням співпраці, яка розпочалася ще у 2024 році, коли партнери презентували зовнішню оболонку скафандра.

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Поки зовнішній шар захищає від температурних екстремумів та мікрометеороїдів на південному полюсі Місяця, внутрішній шар відповідає за терморегуляцію, комфорт і надійність безпосередньо біля тіла астронавта.



Зовнішній та внутрішній шар нового скафандра / Фото Axiom Space



Зовнішній та внутрішній шар нового скафандра / Фото Axiom Space

Технічна складність проєкту вражає, адже під час активної роботи на поверхні тіло людини виділяє значну кількість метаболічного тепла. Щоб запобігти перегріву, система LCVG циркулює холодну воду через розгалужену мережу трубок, що проходять повз основні групи м'язів. Ця вода поглинає надлишкове тепло й переносить його до портативної системи життєзабезпечення скафандра, звідки воно виводиться у відкритий космос.

На відміну від старих моделей охолоджувальних костюмів, розробка Axiom Space має повністю дубльований контур охолодження. Це означає, що у разі відмови основної петлі астронавт зможе розраховувати на резервну систему.



Система трубок для циркуляції води / Фото Axiom Space

Окрім контролю температури, одяг виконує функцію вентиляції. Окремий цикл трубок подає свіжий кисень до обличчя астронавта, що дозволяє безперервно вимивати видихнутий вуглекислий газ. Потім цей газ спрямовують назад у систему життєзабезпечення для очищення та повторної циркуляції.

Інженери використали передові методи 3D-моделювання, щоб забезпечити ідеальну посадку та комфорт під час виходів у відкритий космос, які можуть тривати до 8 годин.



Система трубок для циркуляції повітря/ Фото Axiom Space

Експерти Prada зробили значний внесок у вибір матеріалів та конструювання виробу. Фахівці модного дому застосували свій досвід у створенні функціонального трикотажу та ідентифікації спеціальних волокон. Завдяки цьому одяг можна використовувати багаторазово під час тривалих місій без втрати його властивостей.

Кожну хвилину, яку астронавти проводять за межами свого корабля, LCVG працює над забезпеченням їхньої безпеки,

– заявив старший віцепрезидент Axiom Space з розробки космічних апаратів Рассел Ролстон.

Попри те, що космос зазвичай асоціюється з суворим інженерним підходом, це не перший випадок залучення модних дизайнерів до проєктів NASA. Раніше агентство фінансувало концепт BioSuit, над яким працювала професорка Массачусетського технологічного інституту Дава Ньюман разом із архітектором Гільєрмо Тротті. Проте партнерство з Prada виводить інтеграцію високої моди в аерокосмічну галузь на промисловий рівень.



Внутрішній шар скафандра під назвою Liquid Cooling and Ventilation Garment / Фото Axiom Space



Скафандр під назвою Liquid Cooling and Ventilation Garment / Фото Axiom Space

Нова розробка стане частиною спорядження для місії NASA Artemis IV, запланованої на 2028 рік. Саме тоді людство планує здійснити черговий великий крок, а високотехнологічний костюм від італійських дизайнерів та американських інженерів стане одним із небагатьох шарів, що відділятимуть людину від безжального вакууму.



Скафандр під назвою Liquid Cooling and Ventilation Garment / Фото Axiom Space

Спільна робота над LCVG продемонструвала, як поєднання розкоші, майстерності та передових наукових розробок формує нову еру пілотованої космонавтики.