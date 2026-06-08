Что скрывает внутренний слой нового скафандра?

Технологии и мода объединили усилия, чтобы подготовить человечество к длительному пребыванию за пределами Земли. Компании Axiom Space и Prada официально представили Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) – специализированную одежду для жидкостного охлаждения и вентиляции. Этот элемент является критически важным внутренним слоем нового скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), который астронавты будут использовать во время высадки на Луну.

Смотрите также Artemis 3 готовят к запуску: NASA показало, как собирает гигантскую ракету

Будущее исследования космоса не построит ни одна организация самостоятельно, и наше партнерство с Prada является тому подтверждением,

– прокомментировал генеральный директор и президент Axiom Space доктор Джонатан Сертейн.

Разработчики создали этот слой, чтобы защитить экипаж от суровой среды во время первого за более чем 50 лет выхода на поверхность Луны. Работа над LCVG стала логическим продолжением сотрудничества, которое началось еще в 2024 году, когда партнеры представили внешнюю оболочку скафандра.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Пока внешний слой защищает от температурных экстремумов и микрометеороидов на южном полюсе Луны, внутренний слой отвечает за терморегуляцию, комфорт и надежность непосредственно у тела астронавта.



Внешний и внутренний слой нового скафандра / Фото Axiom Space



Внешний и внутренний слой нового скафандра / Фото Axiom Space

Техническая сложность проекта поражает, ведь во время активной работы на поверхности тело человека выделяет значительное количество метаболического тепла. Чтобы предотвратить перегрев, система LCVG циркулирует холодную воду через разветвленную сеть трубок, проходящих мимо основных групп мышц. Эта вода поглощает избыточное тепло и переносит его к портативной системе жизнеобеспечения скафандра, откуда оно выводится в открытый космос.

В отличие от старых моделей охлаждающих костюмов, разработка Axiom Space имеет полностью дублированный контур охлаждения. Это означает, что в случае отказа основной петли астронавт сможет рассчитывать на резервную систему.



Система трубок для циркуляции воды / Фото Axiom Space

Кроме контроля температуры, одежда выполняет функцию вентиляции. Отдельный цикл трубок подает свежий кислород к лицу астронавта, что позволяет непрерывно вымывать выдохнутый углекислый газ. Затем этот газ направляют обратно в систему жизнеобеспечения для очистки и повторной циркуляции.

Инженеры использовали передовые методы 3D-моделирования, чтобы обеспечить идеальную посадку и комфорт во время выходов в открытый космос, которые могут длиться до 8 часов.



Система трубок для циркуляции воздуха/ Фото Axiom Space

Эксперты Prada внесли значительный вклад в выбор материалов и конструирование изделия. Специалисты модного дома применили свой опыт в создании функционального трикотажа и идентификации специальных волокон. Благодаря этому одежду можно использовать многократно во время длительных миссий без потери ее свойств.

Каждую минуту, которую астронавты проводят за пределами своего корабля, LCVG работает над обеспечением их безопасности,

– заявил старший вице-президент Axiom Space по разработке космических аппаратов Рассел Ролстон.

Несмотря на то, что космос обычно ассоциируется со строгим инженерным подходом, это не первый случай привлечения модных дизайнеров к проектам NASA. Ранее агентство финансировало концепт BioSuit, над которым работала профессор Массачусетского технологического института Дава Ньюман вместе с архитектором Гильермо Тротти. Однако партнерство с Prada выводит интеграцию высокой моды в аэрокосмическую отрасль на промышленный уровень.



Внутренний слой скафандра под названием Liquid Cooling and Ventilation Garment / Фото Axiom Space



Скафандр под названием Liquid Cooling and Ventilation Garment / Фото Axiom Space

Новая разработка станет частью снаряжения для миссии NASA Artemis IV, запланированной на 2028 год. Именно тогда человечество планирует осуществить очередной большой шаг, а высокотехнологичный костюм от итальянских дизайнеров и американских инженеров станет одним из немногих слоев, отделяющих человека от безжалостного вакуума.



Скафандр под названием Liquid Cooling and Ventilation Garment / Фото Axiom Space

Совместная работа над LCVG продемонстрировала, как сочетание роскоши, мастерства и передовых научных разработок формирует новую эру пилотируемой космонавтики.