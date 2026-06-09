Нові герої космічних перегонів

Сьогодні світ дізнався імена чотирьох фахівців, які незабаром вирушать на орбіту Землі на борту космічного корабля Orion. До складу основного екіпажу увійшли Ренді Брезнік, Френк Рубіо, Боб Хайнс, Лука Пармітано та Андре Дуглас. Урочиста презентація, за якою спостерігав у прямому ефірі 24 Канал, пройшла о 18:30 за Києвом.

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Цей етап став логічним продовженням успішного завершення місії Artemis 2, під час якої у квітні 2026 року четверо астронавтів уперше за понад 50 років здійснили обліт Місяця. Тепер перед новою командою стоять ще складніші технологічні завдання, які вимагають бездоганної координації між державним агентством та приватними партнерами.

Що відомо про астронавтів, які полетять на орбіту?

Кожен із оголошених астронавтів пройшов шлях від випробувальних польотів у земній атмосфері до складних експериментів на навколоземній орбіті.

Ренді Брезнік (командир)

Ренді Брезнік, ветеран космічних польотів і полковник морської піхоти США, офіційно очолить місію Artemis III як її командир. Його кар'єра почалася у травні 1989 року, коли він отримав звання другого лейтенанта. До того, як приєднатися до NASA у 2004 році, Брезнік встиг проявити себе як пілот-випробувач літака F/A-18 та брав участь у бойових діях під час операції "Свобода Іраку" в Кувейті, пишуть офіційні ресурси NASA.

Брезнік має величезний досвід роботи на Міжнародній космічній станції (МКС), де він виконував обов'язки бортінженера 52-ї експедиції та командира 53-ї експедиції. Окрім цього, він був провідним астронавтом NASA у співпраці з компанією SpaceX під час розробки пілотованої капсули Dragon.

У 2014 році він очолив підводну місію NEEMO 19, де разом із командою тестував технології для майбутніх польотів у глибокий космос в умовах, максимально наближених до невагомості.

Його призначення командиром Artemis III підкреслює стратегічну важливість випробувань стикування корабля Orion із комерційними апаратами для висадки на Місяць.

Френк Рубіо (спеціаліст місії)

Френк Рубіо – людина, чиє ім'я вже закарбували в історії завдяки неймовірній витривалості. Полковник армії США та доктор медицини, він став абсолютним рекордсменом за тривалістю безперервного перебування в космосі серед американських астронавтів. Його місія тривала 371 день, протягом яких він подолав відстань у понад 253 330 245 кілометрів.

До того, як потрапити до NASA у 2017 році, Рубіо поєднував кар'єру пілота гелікоптера UH-60 Black Hawk із роботою лікаря. Він провів у повітрі понад 1 100 годин, із яких 600 годин припали на бойові вильоти в Боснії, Афганістані та Іраку.

Крім того, він є досвідченим парашутистом із понад 650 стрибками у вільному падінні. Під час роботи на МКС Рубіо здійснив три виходи у відкритий космос загальною тривалістю 21 година і 24 хвилини, займаючись встановленням нових сонячних панелей IROSA.

Наразі він передає свій досвід як радник для кандидатів у астронавти набору 2025 року.

Лука Пармітано (пілот місії)

Представник Європейського космічного агентства (ESA), італійський полковник Лука Пармітано, приносить у місію європейський досвід і високу технічну кваліфікацію. Він став першим італійцем, який очолив екіпаж МКС під час 61-ї експедиції.

Його кар'єра почалася з вивчення політичних наук та міжнародного права, але пристрасть до польотів привела його до авіаційної академії, а згодом і до школи пілотів-випробувачів у Франції.

За свою кар'єру Пармітано провів у космосі загалом 367 днів і здійснив 6 виходів у відкритий космос. Одним із найскладніших його завдань був ремонт магнітного альфа-спектрометра AMS-02 – приладу, що полює за космічними частинками.

Попри складність технічних завдань, Лука відомий і своїми культурними ініціативами: він провів перший DJ-сет із орбіти та звертався до світових лідерів на кліматичній конференції ООН. Його здатність поєднувати сувору військову дисципліну з науковим підходом і комунікабельністю робить його незамінним учасником міжнародних команд.

Андре Дуглас (спеціаліст місії)

Андре Дуглас представляє нове покоління дослідників, яке поєднує інженерний талант із досвідом служби у Береговій охороні США. Маючи ступінь доктора системної інженерії, він працював над проєктами планетарного захисту, зокрема брав участь у розробці місії DART. Його досвід у морській робототехніці та управлінні автономними системами став однією з причин його відбору до загону астронавтів у 2021 році.

Його залучення до розробок є надзвичайно важливим та активним. Він працював у консорціумі Lunar Surface Innovation, де допомагав визначати технологічні потреби для перебування людей на поверхні Місяця.

Окрім суто технічної роботи, Андре активно займається менторством молоді, популяризуючи робототехніку та науку серед підлітків. Його міждисциплінарний підхід дозволяє NASA ефективно планувати довгострокові стратегії освоєння супутника Землі.



Екіпаж Artemis 3 / Скриншот 24 Каналу

Боб Хайнс (дублер місії, який полетить, якщо щось станеться з кимось із основних астронавтів)

Боб Хайнс прийшов у космічну програму з величезним багажем знань у галузі аерокосмічної інженерії та досвідом льотчика-випробувача Повітряних сил США. Він провів у повітрі понад 4 000 годин на 50 типах різних літаків і виконав 76 бойових місій. До свого відбору в астронавти у 2017 році Хайнс працював пілотом-дослідником у Космічному центрі імені Джонсона, повідомляє NASA.

У 2022 році він був пілотом місії SpaceX Crew-4, провівши в космосі 170 днів. Під час роботи на станції він не лише керував прибуттям вантажних кораблів, а й проводив складні наукові дослідження в різних дисциплінах.

Після повернення Хайнс очолив групу спільних випробувань за програмою комерційних екіпажів, де він курує тестування нових кораблів, таких як Boeing Starliner та SpaceX Crew Dragon.

Його досвід є критично важливим для інтеграції майбутніх апаратів із МКС та розвитку комерційних проектів на низькій навколоземній орбіті.



Боб Хайнс / Скриншот 24 Каналу

Зміна планів і стратегічне рішення

Спочатку NASA планувало, що саме під час Artemis 3 відбудеться перша висадка людей на Місяць у XXI столітті. Однак адміністратор агентства Джаред Айзекман ухвалив рішення змінити профіль польоту. Тепер Artemis 3 – це випробувальна місія на низькій навколоземній орбіті, метою якої є відпрацювання стикування корабля Orion із новими посадковими модулями.

Головна причина такого коригування – необхідність частіших запусків ракети Space Launch System (SLS) та бажання протестувати критичні системи ближче до дому перед ризикованою подорожжю до Місяця.

Висадку людей на поверхню супутника тепер перенесли на місію Artemis 4, яку агентство сподівається реалізувати вже на початку 2028 року.

Що робитиме Artemis 3

Для відпрацювання маневрів Orion має зустрітися на орбіті з одним або обома посадковими модулями: Blue Moon Mark 2 від компанії Blue Origin та Starship від SpaceX.

Це змагання гігантів приватної космонавтики стає дедалі напруженішим, оскільки обидві компанії нещодавно зіткнулися з серйозними технічними викликами.

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Технічні перешкоди на шляху до зірок

Попри святкову атмосферу під час оголошення екіпажу, фахівці NASA та приватних компаній мають вирішити низку проблем. Зокрема, SpaceX нещодавно провела черговий тестовий запуск своєї системи Starship версії 3. Хоча політ вважають переважно успішним, інженери зафіксували несправності у роботі двигунів Raptor і прискорювача Super Heavy. На сьогодні Starship ще жодного разу не досяг повної орбіти, що змушує аналітиків уважно стежити за графіком підготовки.

Ситуація у Blue Origin не менш драматична. 28 травня 2026 року під час випробувань на майданчику на мисі Канаверал вибухнула ракета New Glenn. Це призвело не лише до втрати носія, а й до серйозного пошкодження єдиного орбітального стартового майданчика компанії.

Агентство розглядало можливість відокремити посадкові модулі Blue Moon від ракети New Glenn і запустити їх за допомогою іншого носія, наприклад, Falcon Heavy від SpaceX,

– додав Джаред Айзекман під час нещодавнього виступу в медіа.

Проте таке рішення створює логістичні складнощі: модулі Blue Moon потребують заправки рідким воднем безпосередньо на стартовому майданчику, а відповідна інфраструктура на майданчику SpaceX наразі відсутня.