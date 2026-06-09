Новые герои космической гонки

Сегодня мир узнал имена четырех специалистов, которые вскоре отправятся на орбиту Земли на борту космического корабля Orion. В состав основного экипажа вошли Рэнди Брезник, Фрэнк Рубио, Боб Хайнс, Лука Пармитано и Андре Дуглас. Торжественная презентация, за которой наблюдал в прямом эфире 24 Канал, прошла в 18:30 по Киеву.

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Этот этап стал логическим продолжением успешного завершения миссии Artemis 2, во время которой в апреле 2026 года четверо астронавтов впервые за более чем 50 лет совершили облет Луны. Теперь перед новой командой стоят еще более сложные технологические задачи, которые требуют безупречной координации между государственным агентством и частными партнерами.

Что известно об астронавтах, которые полетят на орбиту?

Каждый из объявленных астронавтов прошел путь от испытательных полетов в земной атмосфере до сложных экспериментов на околоземной орбите.

Рэнди Брезник (командир)

Рэнди Брезник, ветеран космических полетов и полковник морской пехоты США, официально возглавит миссию Artemis III в качестве ее командира. Его карьера началась в мае 1989 года, когда он получил звание второго лейтенанта. До того, как присоединиться к NASA в 2004 году, Брезник успел проявить себя как пилот-испытатель самолета F/A-18 и участвовал в боевых действиях во время операции "Свобода Ирака" в Кувейте, пишут официальные ресурсы NASA.

Брезник имеет огромный опыт работы на Международной космической станции (МКС), где он выполнял обязанности бортинженера 52-й экспедиции и командира 53-й экспедиции. Кроме этого, он был ведущим астронавтом NASA в сотрудничестве с компанией SpaceX при разработке пилотируемой капсулы Dragon.

В 2014 году он возглавил подводную миссию NEEMO 19, где вместе с командой тестировал технологии для будущих полетов в глубокий космос в условиях, максимально приближенных к невесомости.

Его назначение командиром Artemis III подчеркивает стратегическую важность испытаний стыковки корабля Orion с коммерческими аппаратами для высадки на Луну.

Фрэнк Рубио (специалист миссии)

Фрэнк Рубио – человек, чье имя уже запечатлели в истории благодаря невероятной выносливости. Полковник армии США и доктор медицины, он стал абсолютным рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания в космосе среди американских астронавтов. Его миссия длилась 371 день, в течение которых он преодолел расстояние в более 253 330 245 километров.

До того, как попасть в NASA в 2017 году, Рубио совмещал карьеру пилота вертолета UH-60 Black Hawk с работой врача. Он провел в воздухе более 1 100 часов, из которых 600 часов пришлись на боевые вылеты в Боснии, Афганистане и Ираке.

Кроме того, он является опытным парашютистом с более 650 прыжками в свободном падении. Во время работы на МКС Рубио совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 21 час и 24 минуты, занимаясь установкой новых солнечных панелей IROSA.

Сейчас он передает свой опыт как советник для кандидатов в астронавты набора 2025 года.

Лука Пармитано (пилот миссии)

Представитель Европейского космического агентства (ESA), итальянский полковник Лука Пармитано, приносит в миссию европейский опыт и высокую техническую квалификацию. Он стал первым итальянцем, который возглавил экипаж МКС во время 61-й экспедиции.

Его карьера началась с изучения политических наук и международного права, но страсть к полетам привела его в авиационную академию, а затем и в школу пилотов-испытателей во Франции.

За свою карьеру Пармитано провел в космосе всего 367 дней и совершил 6 выходов в открытый космос. Одной из самых сложных его задач был ремонт магнитного альфа-спектрометра AMS-02 – прибора, охотящегося за космическими частицами.

Несмотря на сложность технических задач, Лука известен и своими культурными инициативами: он провел первый DJ-сет с орбиты и обращался к мировым лидерам на климатической конференции ООН. Его способность сочетать строгую военную дисциплину с научным подходом и коммуникабельностью делает его незаменимым участником международных команд.

Андре Дуглас (специалист миссии)

Андре Дуглас представляет новое поколение исследователей, которое сочетает инженерный талант с опытом службы в Береговой охране США. Имея степень доктора системной инженерии, он работал над проектами планетарной защиты, в частности участвовал в разработке миссии DART. Его опыт в морской робототехнике и управлении автономными системами стал одной из причин его отбора в отряд астронавтов в 2021 году.

Его привлечение к разработкам является чрезвычайно важным и активным. Он работал в консорциуме Lunar Surface Innovation, где помогал определять технологические потребности для пребывания людей на поверхности Луны.

Кроме чисто технической работы, Андре активно занимается менторством молодежи, популяризируя робототехнику и науку среди подростков. Его междисциплинарный подход позволяет NASA эффективно планировать долгосрочные стратегии освоения спутника Земли.



Экипаж Artemis 3 / Скриншот 24 канала

Боб Хайнс (дублер миссии, который полетит, если что-то произойдет с кем-то из основных астронавтов)

Боб Хайнс пришел в космическую программу с огромным багажом знаний в области аэрокосмической инженерии и опытом летчика-испытателя Воздушных сил США. Он провел в воздухе более 4 000 часов на 50 типах различных самолетов и выполнил 76 боевых миссий. До своего отбора в астронавты в 2017 году Хайнс работал пилотом-исследователем в Космическом центре имени Джонсона, сообщает NASA.

В 2022 году он был пилотом миссии SpaceX Crew-4, проведя в космосе 170 дней. Во время работы на станции он не только руководил прибытием грузовых кораблей, но и проводил сложные научные исследования в различных дисциплинах.

После возвращения Хайнс возглавил группу совместных испытаний по программе коммерческих экипажей, где он курирует тестирование новых кораблей, таких как Boeing Starliner и SpaceX Crew Dragon.

Его опыт является критически важным для интеграции будущих аппаратов с МКС и развития коммерческих проектов на низкой околоземной орбите.



Боб Хайнс / Скриншот 24 Канала

Изменение планов и стратегическое решение

Сначала NASA планировало, что именно во время Artemis 3 состоится первая высадка людей на Луну в XXI веке. Однако администратор агентства Джаред Айзекман принял решение изменить профиль полета. Теперь Artemis 3 – это испытательная миссия на низкой околоземной орбите, целью которой является отработка стыковки корабля Orion с новыми посадочными модулями.

Главная причина такой корректировки – необходимость частых запусков ракеты Space Launch System (SLS) и желание протестировать критические системы ближе к дому перед рискованным путешествием к Луне.

Высадку людей на поверхность спутника теперь перенесли на миссию Artemis 4, которую агентство надеется реализовать уже в начале 2028 года.

Что будет делать Artemis 3

Для отработки маневров Orion должен встретиться на орбите с одним или обоими посадочными модулями: Blue Moon Mark 2 от компании Blue Origin и Starship от SpaceX.

Это соревнование гигантов частной космонавтики становится все более напряженным, поскольку обе компании недавно столкнулись с серьезными техническими проблемами.

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Технические препятствия на пути к звездам

Несмотря на праздничную атмосферу во время объявления экипажа, специалисты NASA и частных компаний должны решить ряд проблем. В частности, SpaceX недавно провела очередной тестовый запуск своей системы Starship версии 3. Хотя полет считают преимущественно успешным, инженеры зафиксировали неисправности в работе двигателей Raptor и ускорителя Super Heavy. На сегодня Starship еще ни разу не достиг полной орбиты, что заставляет аналитиков внимательно следить за графиком подготовки.

Ситуация у Blue Origin не менее драматичная. 28 мая 2026 года во время испытаний на площадке на мысе Канаверал взорвалась ракета New Glenn. Это привело не только к потере носителя, но и к серьезному повреждению единственной орбитальной стартовой площадки компании.

Агентство рассматривало возможность отделить посадочные модули Blue Moon от ракеты New Glenn и запустить их с помощью другого носителя, например, Falcon Heavy от SpaceX,

– добавил Джаред Айзекман во время недавнего выступления в медиа.

Однако такое решение создает логистические сложности: модули Blue Moon требуют заправки жидким водородом непосредственно на стартовой площадке, а соответствующая инфраструктура на площадке SpaceX пока отсутствует.