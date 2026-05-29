Что произошло на стартовой площадке?

Катастрофический инцидент произошел около 21:00 по местному времени во время проведения критически важного огневого испытания на площадке LC-36A. Инженеры планировали запустить семь двигателей первой ступени, удерживая гигантскую ракету высотой 98,1 метра закрепленной на платформе. Однако вместо контролируемой вспышки ночное небо разорвал огненный шар, который полностью уничтожил носитель и нанес серьезные повреждения инфраструктуре, которая была единственным стартовым комплексом для этой модели ракеты, пишет Daily Mail.

По предварительным оценкам, инфраструктура пострадала настолько сильно, что некоторые ключевые элементы, в частности башни защиты от молний и транспортно-установочный агрегат, могут быть непригодными для восстановления.

Как взорвалась ракета New Glenn: смотрите видео

Blue Origin's New Glenn только что взорвалась на LC-36 при попытке Static Fire впереди NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw - NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) 29 мая, 2026

Хотя во время аварии никто из персонала не пострадал, экономические и временные потери являются колоссальными, ведь стоимость только одной ракеты составляет около 100 миллионов долларов.

Пока слишком рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над ее поиском. Это был очень тяжелый день, но мы отстроим все, что требует восстановления, и вернемся к полетам. Это того стоит,

– прокомментировал основатель Blue Origin Джефф Безос в социальной сети X.

Удар по лунной программе NASA

Для американского космического агентства NASA эта авария стала настоящим вызовом, ведь именно New Glenn должна была сыграть ключевую роль в ближайших миссиях к Луне. Согласно планам, уже осенью 2026 года эта ракета должна была доставить на лунную поверхность роботизированный посадочный модуль.

Теперь эти сроки выглядят нереалистичными, поскольку эксперты прогнозируют, что следующий запуск состоится не раньше первой половины 2027 года, пишет The Verge.

Особое беспокойство вызывает подготовка к миссии Artemis III. В рамках этого проекта астронавты должны отрабатывать стыковку капсулы Orion с посадочными модулями от SpaceX и Blue Origin. Любое опоздание Джеффа Безоса непосредственно влияет на график возвращения людей на Луну. Кроме того, под угрозой оказался запуск малого роботизированного аппарата Blue Moon Mark I, запланированный на конец текущего года.

План создания постоянной лунной базы также может претерпеть изменения. Первая фаза программы, рассчитана на 2026 – 2029 годы, предусматривает более 20 посадок на поверхность для развертывания систем энергоснабжения и связи. Несмотря на то, что NASA уже заключило контракты с Blue Origin на доставку луноходов для миссий Artemis IV и Artemis V в 2028 году, нынешняя авария заставляет агентство пересматривать риски.

Космические полеты не прощают ошибок, а разработка новой тяжелой ракеты-носителя является чрезвычайно сложной задачей. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы поддержать тщательное расследование этой аномалии, оценить влияние на ближайшие миссии и вернуться к запускам,

– заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Проблемы для спутникового созвездия Amazon

Авария стала болезненным ударом и для компании Amazon, которая также принадлежит Джеффу Безосу и пытается догнать SpaceX Илона Маска в сфере спутникового интернета. Ракета New Glenn должна была вывести на низкую околоземную орбиту первые 48 спутников Leo (Project Kuiper).

Пока Starlink уже давно доминирует на рынке, Amazon только сейчас начинает развертывание своей сети, поэтому потеря единственной пусковой площадки может отбросить компанию на годы назад.

Стоит заметить, что это не первая неудача для New Glenn в последнее время. Несколько недель назад ракета не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи компании AST SpaceMobile из-за проблем с тягой двигателя. Хотя Федеральное авиационное управление США (FAA) одобрило отчет об исправлении ошибок после того случая, новая катастрофа потребует значительно более масштабного расследования.

Теперь специалисты должны выяснить, была ли причиной аварии конструктивная ошибка в двигателях, или сбой в системах управления огневым тестом.