Об этом пишет Space.com. Американское космическое агентство NASA официально подтвердило, что 9 июня представит экипаж миссии Artemis 3 и расскажет новые подробности о подготовке полета.

Миссия Artemis 3 стала одной из важнейших частей современной лунной программы NASA. Именно она должна подготовить фундамент для следующей высадки астронавтов на Луну в рамках Artemis 4. По нынешнему плану агентства, Artemis 3 стартует в середине 2027 года.

Когда NASA покажет экипаж Artemis 3?

NASA проведет презентацию экипажа в Космическом центре Джонсона в Техасе. Агентство пока не назвало астронавтов, но подтвердило, что в состав команды войдут четыре человека.

Важно, что миссия больше не предусматривает высадку на Луну. Изначально Artemis 3 рассматривали как первую американскую высадку людей на Луну после программы Apollo. Однако в феврале руководитель NASA Джаред Айзекман объявил о серьезном изменении архитектуры программы Artemis.

Теперь Artemis 3 будет выполнять другую задачу. Миссия протестирует сложные операции стыковки и сближения кораблей на орбите Земли между капсулой Orion и лунными посадочными аппаратами. NASA рассматривает сразу два варианта лунных модулей – Starship от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin.

Именно после этих испытаний NASA планирует перейти к полноценной высадке астронавтов в рамках Artemis 4. Если график не изменится, миссия может доставить людей в район южного полюса Луны в конце 2028 года.

Почему Artemis настолько важна?

Программа Artemis стала главным космическим проектом США на ближайшее десятилетие. NASA стремится не просто повторить успех Apollo, а создать долговременное присутствие человека на Луне.

В отличие от коротких экспедиций 1960 – 1970-х годов, новая программа предусматривает регулярные полеты, строительство орбитальной станции Gateway и использование коммерческих космических систем частных компаний.

В рамках Artemis NASA также тестирует новую модель сотрудничества государства и частного сектора. Если раньше космические корабли создавали исключительно государственные подрядчики, теперь критически важные элементы миссий разрабатывают частные компании. Именно поэтому SpaceX и Blue Origin получили ключевые роли в лунной программе.

Artemis 2 стала важным шагом перед новой миссией. Перед Artemis 3 NASA успешно провела миссию Artemis 2. Она стартовала 1 апреля этого года и стала первым полетом людей вокруг Луны в рамках новой программы.

NASA объявила экипаж Artemis 2 еще в апреле 2023 года – примерно за два года до старта миссии. Аналогичный подход агентство использует и сейчас.

Успех Artemis 2 стал критически важным для всей программы. Во время полета NASA проверила работу ракеты SLS, корабля Orion и систем жизнеобеспечения для длительных миссий в дальнем космосе.

Почему новый этап Artemis может изменить космическую отрасль

Artemis 3 фактически станет репетицией будущей лунной инфраструктуры. Стыковка больших космических систем на орбите Земли – одна из самых сложных задач современной космонавтики. Именно эти технологии NASA планирует использовать не только для полетов на Луну, но и в перспективе для миссий на Марс.

Для SpaceX миссия также станет очередной проверкой системы Starship, которую компания Илона Маска продвигает как универсальный транспорт для межпланетных полетов. Blue Origin Джеффа Безоса параллельно пытается доказать готовность своего посадочного модуля Blue Moon.

Конкуренция между двумя компаниями постепенно превращается в новый этап космической гонки уже не между государствами, а между частными корпорациями.