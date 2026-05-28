Про це пише Space.com. Американське космічне агентство NASA офіційно підтвердило, що 9 червня представить екіпаж місії Artemis 3 та розповість нові подробиці про підготовку польоту.

Місія Artemis 3 стала однією з найважливіших частин сучасної місячної програми NASA. Саме вона повинна підготувати фундамент для наступної висадки астронавтів на Місяць у межах Artemis 4. За нинішнім планом агентства, Artemis 3 стартує у середині 2027 року.

Коли NASA покаже екіпаж Artemis 3?

NASA проведе презентацію екіпажу в Космічному центрі Джонсона у Техасі. Агентство поки не назвало астронавтів, але підтвердило, що до складу команди увійдуть чотири людини.

Важливо, що місія більше не передбачає висадку на Місяць. Спочатку Artemis 3 розглядали як першу американську висадку людей на Місяць після програми Apollo. Однак у лютому керівник NASA Джаред Айзекман оголосив про серйозну зміну архітектури програми Artemis.

Тепер Artemis 3 виконуватиме іншу задачу. Місія протестує складні операції стикування та зближення кораблів на орбіті Землі між капсулою Orion та місячними посадковими апаратами. NASA розглядає одразу два варіанти місячних модулів – Starship від SpaceX і Blue Moon від Blue Origin.

Саме після цих випробувань NASA планує перейти до повноцінної висадки астронавтів у рамках Artemis 4. Якщо графік не зміниться, місія може доставити людей у район південного полюса Місяця наприкінці 2028 року.

Чому Artemis настільки важлива?

Програма Artemis стала головним космічним проєктом США на найближче десятиліття. NASA прагне не просто повторити успіх Apollo, а створити довготривалу присутність людини на Місяці.

На відміну від коротких експедицій 1960 – 1970-х років, нова програма передбачає регулярні польоти, будівництво орбітальної станції Gateway та використання комерційних космічних систем приватних компаній.

У межах Artemis NASA також тестує нову модель співпраці держави й приватного сектору. Якщо раніше космічні кораблі створювали винятково державні підрядники, тепер критично важливі елементи місій розробляють приватні компанії. Саме тому SpaceX і Blue Origin отримали ключові ролі в місячній програмі.

Artemis 2 стала важливим кроком перед новою місією. Перед Artemis 3 NASA успішно провела місію Artemis 2. Вона стартувала 1 квітня цього року та стала першим польотом людей навколо Місяця у межах нової програми.

NASA оголосила екіпаж Artemis 2 ще у квітні 2023 року – приблизно за два роки до старту місії. Аналогічний підхід агентство використовує і зараз.

Успіх Artemis 2 став критично важливим для всієї програми. Під час польоту NASA перевірила роботу ракети SLS, корабля Orion та систем життєзабезпечення для тривалих місій у далекому космосі.

Чому новий етап Artemis може змінити космічну галузь

Artemis 3 фактично стане репетицією майбутньої місячної інфраструктури. Стикування великих космічних систем на орбіті Землі – одна з найскладніших задач сучасної космонавтики. Саме ці технології NASA планує використовувати не лише для польотів на Місяць, а й у перспективі для місій на Марс.

Для SpaceX місія також стане черговою перевіркою системи Starship, яку компанія Ілона Маска просуває як універсальний транспорт для міжпланетних польотів. Blue Origin Джеффа Безоса паралельно намагається довести готовність свого посадкового модуля Blue Moon.

Конкуренція між двома компаніями поступово перетворюється на новий етап космічних перегонів уже не між державами, а між приватними корпораціями.