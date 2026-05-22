Невідомий переслідував членів екіпажу і звинувачував їх у нібито фальсифікації польоту до Місяця, вигукуючи "Припиніть брехати!", повідомляє Space.com.

До складу екіпажу входили Рід Вайзман (Reid Wiseman), Віктор Гловер (Victor Glover), Крістіна Кох (Christina Koch) та Джеремі Генсен (Jeremy Hansen). Астронавти практично не реагували на провокації. Лише Гловер коротко помахав чоловіку рукою та відповів: "Бережіть себе".

Астронавтів NASA публічно звинуватили у фальсифікації місії –дивитися відео:

A man at the Capitol accused the Artemis astronauts of lying about going to space pic.twitter.com/7mqBQEMpWK — PatriotTakes (@patriottakes) May 20, 2026

Інцидент багатьом нагадав історію з астронавтом NASA Базом Олдріном (Buzz Aldrin), який у 2002 році вдарив в обличчя відомого заперечувача висадки на Місяць Барта Сібрела (Bart Sibrel) після чергових звинувачень у брехні щодо програми "Аполлон".

Місія Артеміда 2 стартувала 1 квітня й тривала 10 днів. Це був перший пілотований політ за межі навколоземної орбіти з моменту місії Apollo 17 у грудні 1972 року. Корабель із чотирма астронавтами здійснив обліт Місяця та успішно повернувся на Землю.

Попри заяви конспірологів, місія супроводжувалася безпрецедентним рівнем публічності. NASA вела прямі трансляції всіх ключових етапів польоту – від старту ракети до приводнення капсули. Запуск також особисто спостерігали тисячі людей на узбережжі Флориди.

Подібні теорії змови десятиліттями супроводжують і програму Аполлон. Однак існує чимало незалежних доказів реальності місячних місій. Автоматичні зонди та орбітальні апарати сфотографували місця посадок астронавтів на поверхні Місяця. Крім того, на супутнику Землі досі залишаються лазерні відбивачі, встановлені учасниками місій Apollo. Науковці регулярно використовують їх для надточних вимірювань відстані між Землею та Місяцем.

Ще одним аргументом є й масштаби обох програм. У проєктах Аполлон, наприклад, брали участь тисячі інженерів, техніків, науковців і підрядників. За десятиліття ніхто з них не надав переконливих доказів масштабної змови чи підробки польотів.