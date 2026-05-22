Неизвестный преследовал членов экипажа и обвинял их в якобы фальсификации полета к Луне, выкрикивая "Прекратите врать!", сообщает Space.com.

В состав экипажа входили Рид Вайзман (Reid Wiseman), Виктор Гловер (Victor Glover), Кристина Кох (Christina Koch) и Джереми Хенсен (Jeremy Hansen). Астронавты практически не реагировали на провокации. Только Гловер коротко помахал мужчине рукой и ответил: "Берегите себя".

Мужчина в Капитолии обвинил астронавтов Artemis во лжи о полете в космос pic.twitter.com/7mqBQEMpWK - PatriotTakes (@patriottakes) 20 мая, 2026

Инцидент многим напомнил историю с астронавтом NASA Базом Олдрином (Buzz Aldrin), который в 2002 году ударил в лицо известного отрицателя высадки на Луну Барта Сибрела (Bart Sibrel) после очередных обвинений во лжи относительно программы "Аполлон".

Миссия Артемида 2 стартовала 1 апреля и длилась 10 дней. Это был первый пилотируемый полет за пределы околоземной орбиты с момента миссии Apollo 17 в декабре 1972 года. Корабль с четырьмя астронавтами совершил облет Луны и успешно вернулся на Землю.

Несмотря на заявления конспирологов, миссия сопровождалась беспрецедентным уровнем публичности. NASA вела прямые трансляции всех ключевых этапов полета – от старта ракеты до приводнения капсулы. Запуск также лично наблюдали тысячи людей на побережье Флориды.

Подобные теории заговора десятилетиями сопровождают и программу Аполлон. Однако существует немало независимых доказательств реальности лунных миссий. Автоматические зонды и орбитальные аппараты сфотографировали места посадок астронавтов на поверхности Луны. Кроме того, на спутнике Земли до сих пор остаются лазерные отражатели, установленные участниками миссий Apollo. Ученые регулярно используют их для сверхточных измерений расстояния между Землей и Луной.

Еще одним аргументом является и масштабы обеих программ. В проектах Аполлон, например, участвовали тысячи инженеров, техников, ученых и подрядчиков. За десятилетия никто из них не предоставил убедительных доказательств масштабного сговора или подделки полетов.