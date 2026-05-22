NASA подтвердило изданию Ars Technica повторное появление утечки воздуха в переходном модуле, который соединен с модулем "Звезда" на борту Международной космической станции. Падение давления зафиксировали в начале мая после завершения разгрузки грузового корабля "Прогресс 95".

Что опять не так с российским сегментом МКС?

Представитель NASA Джош Финч сообщил, что специалисты обнаружили потерю примерно 0,45 килограмма воздуха в сутки. Для стабилизации ситуации NASA и "Роскосмос" поддерживают внутри проблемного отсека пониженное давление и периодически компенсируют утечку подкачкой воздуха.

Официально агентства отмечают, что угрозы экипажу нет, а работа станции продолжается в штатном режиме. В то же время внутри NASA проблему оценивают значительно жестче, пишет Ars Technica. По заявлению издания, утечке присвоили пятый – максимальный – уровень риска как по вероятности серьезных последствий, так и по потенциальным убыткам. Во внутренних документах обсуждают даже сценарий "катастрофического отказа".

Когда начались проблемы на МКС?

Проблемы с утечкой воздуха в российском сегменте Международной космической станции впервые официально зафиксировали в 2019 году. Источником стал переходный тоннель в модуле Звезда, который используется для стыковки грузовых кораблей "Прогресс". Сначала потери воздуха были минимальными – менее 0,45 килограмма в сутки, однако с годами ситуация постепенно ухудшалась.

В 2024 году руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монтальбано сообщал, что скорость утечки уже превысила 0,9 килограмма воздуха в сутки. Тогда NASA начало открыто называть проблему одной из главных угроз для станции. Внутри агентства утечке присвоили наивысший уровень риска из-за опасений относительно возможных структурных повреждений модуля.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ситуация находится под контролем, однако даже после серии ремонтов полностью устранить проблему не удалось, как писало издание Reuters.

В июне 2025 года "Роскосмос" сообщил об успешном завершении очередных ремонтных работ, но уже вскоре NASA снова зафиксировало падение давления.

Как NASA и "Роскосмос" пытались решить проблему?

За несколько лет экипажи МКС и инженеры на Земле испытали различные способы локализации утечки. Космонавты использовали герметики, заплатки и дополнительную изоляцию для поиска микротрещин в переходной камере модуля "Звезда", писало AP News. В некоторых случаях места повреждения временно закрывали эпоксидными материалами или специальными уплотнителями.

Одним из главных методов сдерживания проблемы стало ограничение доступа к тоннелю. Согласно внутренним процедурам NASA, люк между модулем "Звезда" и переходным отсеком держат закрытым большую часть времени. Когда экипажу нужно открыть этот сегмент для работы с кораблем "Прогресс", дополнительно изолируют американский сегмент станции, чтобы в случае серьезной аварии сохранить герметичность других модулей.

Несмотря на сотрудничество, между NASA и "Роскосмосом" возникали споры о причинах проблемы.

Россияне считают, что продолжение операций является безопасным – но они не могут доказать это так, чтобы нас это удовлетворило. США считают, что это опасно, но мы не можем доказать это так, чтобы это удовлетворило Россию,

– комментировал CNN ситуацию бывший астронавт NASA Роберт Кабана.

Американская сторона предполагала, что речь может идти об усталости металла, структурные нагрузки или производственные дефекты. Российские специалисты взамен заявляли, что риск "катастрофического разрушения" маловероятен и ситуацию можно контролировать даже при наличии постоянной утечки.

В каком состоянии станция находится сегодня?

Сегодня Международная космическая станция остается крупнейшим международным проектом на орбите Земли и продолжает работать в штатном режиме. Станцию начали строить еще в 1998 году, а модуль "Звезда" присоединился к ней в 2000 году. По состоянию на 2025 год масса МКС составляет примерно 470 тонн, а сама станция вращается вокруг Земли на высоте около 404 километров.

Впрочем, возраст станции все чаще становится предметом беспокойства. Инженеры признают, что экипажам приходится тратить все больше времени на техническое обслуживание и ремонт старых модулей, и это действительно проблема.

Для продолжения работы станции потребуются дальнейшие ремонты, а модернизация ключевых заменяемых деталей может стать сложнее из-за сокращения или прекращения производства поставщиками. Эти проблемы с цепочкой поставок могут стать более острыми, если NASA продолжит эксплуатацию после 2030 года,

– комментирует проблему со станцией Управление генерального инспектора NASA в отчете.

Кроме утечек воздуха, последние годы на российском сегменте также фиксировали проблемы с системами охлаждения и вспомогательным оборудованием.

Сейчас официальный план NASA предусматривает эксплуатацию станции до 2030 года. По действующему плану МКС будет сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане в 2031 году. Однако в США уже обсуждают возможность продления работы МКС до 2032 года. Параллельно агентство финансирует создание частных орбитальных станций, которые должны постепенно заменить нынешнюю платформу после завершения ее миссии.