Масштабы будущего поселения

Американское космическое агентство разрабатывает проект лунной базы, которая по своему размаху будет напоминать земной город. Об этом пишет издание Space.com, ссылаясь на недавнюю конференцию NASA. Ожидается, что поселение охватит территорию в сотни квадратных километров вблизи южного полюса спутника. Это место выбрали не случайно: ученые уверены, что на дне постоянно затененных кратеров миллиарды лет накапливались огромные запасы водяного льда – критически важного ресурса для выживания.

Мы представляем лунную базу площадью в сотни квадратных миль, где различные объекты будут работать на общую цель – постоянное присутствие человека на Луне,

– прокомментировал менеджер программы лунной базы NASA Карлос Гарсия-Галан.

По его словам, такой большой масштаб возник естественным образом, когда планировщики начали сочетать все необходимые элементы – от жилых модулей до энергосистем.

Главный архитектор программы Нуджуд Меранси объяснила, что ни одна отдельная точка на Луне не может удовлетворить все научные и технологические потребности одновременно. Жилые модули будут строить на вершинах холмов, где больше всего солнечного света, тогда как ядерные энергетические установки придется размещать на расстоянии более 1 километра для радиационной защиты. Все это заставляет инфраструктуру "расползаться", образуя сеть объектов.

Три этапа строительства

NASA разработало четкий график реализации проекта, разделен на три ключевые фазы:

Первая фаза (2026 – 2029 годы). Этот этап уже начали. Его цель – сбор детальной информации и обеспечение надежного доступа к поверхности. Запланировали 21 посадку беспилотных аппаратов для проведения исследований и подготовки почвы.

Вторая фаза (2029 – 2032 годы). На этом этапе специалисты создадут начальную оперативную способность базы. Здесь начнут монтировать первую инфраструктуру, в частности систему энергоснабжения, что позволит астронавтам оставаться на спутнике дольше.

Третья фаза (начиная с 2032 года). Она предусматривает достижение полупостоянного присутствия экипажа. Количество запусков возрастет, а Луна официально станет первым форпостом человечества в другом мире.



Как будет происходить колонизация Луны / Изображение NASA

Важным шагом станет миссия Artemis III, запланированная на середину 2027 года. Экипаж будет тестировать стыковку капсулы Orion на околоземной орбите с посадочными модулями от SpaceX и Blue Origin, а уже в 2028 году двое астронавтов должны высадиться на поверхность.

Технологические помощники: дроны и роверы

Для реализации таких масштабных планов NASA уже заключило контракты с частными компаниями на сотни миллионов долларов. В частности, компания Firefly Aerospace получила 75 миллионов долларов на создание флота дронов MoonFall. Это небольшие роботы, умеющие прыгать по поверхности. Их отправят на Луну в 2028 году, чтобы исследовать южный полюс и фактически обозначить границы будущей базы.

Для передвижения астронавтов будут использовать большие луноходы (LTV). Контракты на их разработку получили компании Astrolab (219 миллионов долларов) и Lunar Outpost (220 миллионов долларов). Эти машины смогут работать как под управлением людей, так и автономно. Доставлять технику на спутник будет посадочный модуль Blue Moon от компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом.

Лунная база станет домом для нашего экипажа Artemis и обеспечит длительное пребывание, расширенные робототехнические и человеческие возможности,

– заявила доктор Лори Глейз.

Она добавила, что этот проект поможет понять, как люди могут функционировать за пределами Земли и строить инфраструктуру для будущих полетов на Марс.

Экономика и геополитика

Кроме науки, NASA стремится стимулировать создание лунной экономики. Администратор агентства Джаред Айзекман отметил, что база должна стать фундаментом для будущей экспедиции на Марс. Также США стремятся опередить Китай, который планирует собственную высадку на 2030 год, чтобы первыми установить нормы ответственного поведения в космосе, пишет ScienceAlert.

Я считаю важным, чтобы мы прибыли туда первыми,

– рассказал Джаред Айзекман.

Он объяснил, что маркировка границ базы с помощью дронов поможет соблюдать Договор о космосе и уважать активы других наций, ожидая взаимности.