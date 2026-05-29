Що сталося на стартовому майданчику?

Катастрофічний інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом під час проведення критично важливого вогневого випробування на майданчику LC-36A. Інженери планували запустити сім двигунів першого ступеня, утримуючи гігантську ракету заввишки 98,1 метра закріпленою на платформі. Проте замість контрольованого спалаху нічне небо розірвала вогняна куля, яка повністю знищила носій та завдала серйозних пошкоджень інфраструктурі, що була єдиним стартовим комплексом для цієї моделі ракети, пише Daily Mail.

За попередніми оцінками, інфраструктура постраждала настільки сильно, що деякі ключові елементи, зокрема вежі захисту від блискавок та транспортно-установочний агрегат, можуть бути непридатними для відновлення.

Як вибухнула ракета New Glenn: дивіться відео

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Хоча під час аварії ніхто з персоналу не постраждав, економічні та часові втрати є колосальними, адже вартість лише однієї ракети становить близько 100 мільйонів доларів.

Наразі занадто рано говорити про першопричину, але ми вже працюємо над її пошуком. Це був дуже важкий день, але ми відбудуємо все, що потребує відбудови, і повернемося до польотів. Це того варте,

– прокоментував засновник Blue Origin Джефф Безос у соціальній мережі X.

Удар по місячній програмі NASA

Для американського космічного агентства NASA ця аварія стала справжнім викликом, адже саме New Glenn мала відіграти ключову роль у найближчих місіях до Місяця. Згідно з планами, уже восени 2026 року ця ракета повинна була доставити на місячну поверхню роботизований посадковий модуль.

Тепер ці терміни виглядають нереалістичними, оскільки експерти прогнозують, що наступний запуск відбудеться не раніше першої половини 2027 року, пише The Verge.

Особливе занепокоєння викликає підготовка до місії Artemis III. У межах цього проєкту астронавти мають відпрацьовувати стикування капсули Orion із посадковими модулями від SpaceX та Blue Origin. Будь-яке запізнення Джеффа Безоса безпосередньо впливає на графік повернення людей на Місяць. Крім того, під загрозою опинився запуск малого роботизованого апарата Blue Moon Mark I, запланований на кінець поточного року.

План створення постійної місячної бази також може зазнати змін. Перша фаза програми, розрахована на 2026 – 2029 роки, передбачає понад 20 посадок на поверхню для розгортання систем енергопостачання та зв'язку. Попри те, що NASA вже уклало контракти з Blue Origin на доставку місяцеходів для місій Artemis IV та Artemis V у 2028 році, нинішня аварія змушує агентство переглядати ризики.

Космічні польоти не вибачають помилок, а розробка нової важкої ракети-носія є надзвичайно складним завданням. Ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб підтримати ретельне розслідування цієї аномалії, оцінити вплив на найближчі місії та повернутися до запусків,

– заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Проблеми для супутникового сузір'я Amazon

Аварія стала болючим ударом і для компанії Amazon, яка також належить Джеффу Безосу і намагається наздогнати SpaceX Ілона Маска у сфері супутникового інтернету. Ракета New Glenn мала вивести на низьку навколоземну орбіту перші 48 супутників Leo (Project Kuiper).

Поки Starlink уже давно домінує на ринку, Amazon лише зараз починає розгортання своєї мережі, тому втрата єдиного пускового майданчика може відкинути компанію на роки назад.

Варто зауважити, що це не перша невдача для New Glenn останнім часом. Кілька тижнів тому ракета не змогла вивести на потрібну орбіту супутник зв'язку компанії AST SpaceMobile через проблеми з тягою двигуна. Хоча Федеральне авіаційне управління США (FAA) схвалило звіт про виправлення помилок після того випадку, нова катастрофа вимагатиме значно масштабнішого розслідування.

Тепер фахівці мають з'ясувати, чи була причиною аварії конструктивна помилка в двигунах, чи збій у системах управління вогневим тестом.