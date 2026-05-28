Про це пише Space.com. Федеральне управління цивільної авіації США, відоме як FAA, тимчасово призупинило польоти надважкої ракети Starship V3 після інциденту під час місії Flight 12.

Йдеться про останній тестовий запуск системи Starship-Super Heavy, який SpaceX провела 22 травня 2026 року зі Starbase у штаті Техас. Під час польоту компанія випробовувала нову версію корабля Starship V3 – це найбільша та найпотужніша модифікація ракети, яку SpaceX створила для майбутніх польотів на Місяць і Марс.

Попри те, що верхній ступінь ракети виконав частину поставлених завдань і здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані, FAA все одно класифікувало інцидент як "mishap" – тобто аварію або позаштатну подію, що потребує офіційного розслідування.

Повернення Starship-Super Heavy до польотів залежить від того, чи визначить FAA, що будь-яка система, процес або процедура, пов'язані з інцидентом, не впливають на громадську безпеку,

– заявили у відомстві.

Чому це важливо для SpaceX

Starship залишається ключовим проєктом SpaceX і особисто Elon Musk. Саме цю систему компанія планує використовувати для висадки людей на Місяць у межах програми Artemis від NASA.

NASA вже обрала Starship як місячний посадковий модуль для місій Artemis 3 та Artemis 4. Через це будь-які проблеми з ракетою автоматично впливають не лише на плани SpaceX, а й на американську місячну програму загалом.

Flight 12 мав стати важливим кроком для нової версії Starship V3. Ця модифікація отримала оновлені двигуни Raptor V3, збільшену паливну систему та інші зміни, які повинні підготувати ракету до більш тривалих і складних польотів.

До запуску SpaceX активно демонструвала готовність корабля. Компанія проводила повноцінні статичні вогневі випробування та називала місію однією з найважливіших у програмі Starship. На тлі цього нинішнє втручання FAA стало черговим ударом по графіку випробувань.

Серія проблем Starship триває

Starship уже не вперше стикається з аваріями та офіційними розслідуваннями. Попередні тестові польоти також завершувалися вибухами, втратами зв'язку або руйнуванням окремих ступенів.

Однак SpaceX традиційно використовує підхід швидких ітерацій – компанія запускає прототипи навіть із високим ризиком аварій, щоб швидше вдосконалювати конструкцію. Сам Ілон Маск неодноразово говорив, що невдалі польоти є частиною процесу розробки.

Втім, кожен новий інцидент привертає дедалі більше уваги регуляторів. FAA останніми роками посилило контроль над польотами Starship через ризики для авіапростору, екології та безпеки населення поблизу Starbase.

Ситуація також створює тиск на NASA. Американське агентство залежить від Starship у межах програми повернення людей на Місяць, але затримки з випробуваннями можуть вплинути на графік місій Artemis.

Що буде далі?

Тепер SpaceX повинна провести повне розслідування інциденту Flight 12 та надати FAA результати перевірки. Регулятор оцінить, чи безпечно дозволяти нові польоти Starship.

Поки що компанія офіційно не оголосила дату наступного запуску. Однак з огляду на попередній досвід програми Starship, SpaceX, ймовірно, спробує максимально швидко повернутися до випробувань після завершення перевірок.

Попри чергову затримку, Starship залишається одним із найамбітніших космічних проєктів сучасності. Саме від успіху цієї системи залежить не лише майбутнє польотів SpaceX на Марс, а й плани США щодо постійної присутності людей на Місяці.