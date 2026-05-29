Проте за лічені миті після запалювання ситуація вийшла з-під контролю: ракета заввишки 98 метрів перетворилася на величезну вогняну кулю. За масштабами руйнувань цей інцидент вже порівнюють із вибухом радянської ракети Н-1 у 1969 році, що вважається однією з найбільших аварій у космічній індустрії, пише видання Ars Technica.

Чому ракета вибухнула?

Перший ступінь New Glenn, заправлений метаном і рідким киснем, вибухнув із такою силою, що утворив щось схоже на ядерний гриб, який з'являється після вибуху атомної бомби. Записані камерами кадри миттєво облетіли соціальні мережі.

Момент вибуху ракети: дивіться відео

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Попри жахливі візуальні наслідки, компанія Blue Origin оперативно повідомила, що всі працівники перебувають у безпеці, жодна людина не постраждала. Проте інфраструктура стартового комплексу LC-36 зазнала критичних пошкоджень: вибухова хвиля повалила одну з веж блискавкозахисту, а також суттєво пошкодила транспортно-установочний агрегат.

Наразі зарано говорити про першопричину, але ми вже працюємо над її пошуком. Дуже важкий день, проте ми відбудуємо все, що потребує відбудови, і повернемося до польотів. Це того варте,

– прокоментував Джефф Безос, засновник Blue Origin.

Ще один ракурс вибуху: дивіться відео

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

Ця аварія стала найтяжчим ударом для компанії за всі 26 років її існування. Хоча ракета New Glenn уже встигла здійснити три польоти, її шлях до успіху був непростим.

Під час першого запуску у січні 2025 року апарат досяг орбіти, проте прискорювач вибухнув при спробі посадки.

Друга місія у листопаді того ж року виявилася успішнішою: ракета відправила до Марса два космічні зонди NASA та вперше здійснила м'яку посадку першого ступеня.

Однак під час третього польоту у квітні 2026 року стався збій у роботі верхнього ступеня, що призвело до втрати комерційного супутника.

Нинішній вибух стався безпосередньо перед запланованим четвертим пуском, який мав вивести на орбіту 49 супутників зв'язку Amazon Leo. На щастя, самі космічні апарати на момент тесту перебували в окремому монтажному корпусі й не постраждали. Однак наслідки катастрофи виходять далеко за межі бізнес-інтересів Amazon.

Космічні польоти невблаганні, а розробка нових важких ракетоносіїв – надзвичайно складне завдання,

– заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Як це вплине на місію Artemis?

Аварія створила серйозні проблеми для місячної програми Artemis, яку проводить NASA. Саме New Glenn має стати основним транспортом для місячного посадкового модуля Blue Moon, який американське космічне агентство обрало для висадки астронавтів на поверхню супутника Землі.

План побудови постійної бази на Місяці до кінця десятиліття тепер опинився під загрозою зриву, оскільки відновлення стартового майданчика та розслідування причин вибуху можуть тривати від кількох місяців до року, що пересуне поточні терміни місії.

Що далі для New Glenn?

Експерти зазначають, що New Glenn навряд чи знову підніметься в небо у 2026 році. Компанія Blue Origin, у яку Джефф Безос інвестував десятки мільярдів доларів, тепер має зосередити зусилля не лише на ремонті, а й на доопрацюванні конструкції двигунів BE-4, де, за попередніми даними, і виникла проблема.

Ілон Маск прокоментував аварію

Цікаво, що Ілон Маск був вельми поблажливим і добрим до свого найближчого конкурента на космічному ринку. Спочатку він прокоментував публікацію самої Blue Origin, заявивши, що йому "шкода бачити це". Він також висловив надію, що компанія "швидко відновиться".

В іншому коментарі, який він залишив під публікацією угорського видання Visegrád 24, мільярдер написав: "Дуже прикро. Ракети – складна справа".