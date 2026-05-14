Какие технические вызовы стоят перед NASA при подготовке к полету Artemis 3?

NASA разрабатывает детали миссии Artemis 3, которая запланирована на 2027 год. Этот полет станет очередным этапом подготовки перед возвращением американцев на поверхность Луны в рамках следующей миссии Artemis 4. Главной особенностью обновленного плана является то, что Artemis 3 теперь официально определена как испытательная миссия на околоземной орбите, а не как посадка на лунную поверхность, как планировалось ранее. Основная цель заключается в отработке сближения и стыковки космического корабля Orion с частными посадочными модулями, созданными компаниями SpaceX и Blue Origin, пишет Space.

Смотрите также Кто может следующим пройтись по Луне: NASA раскрывает вероятных кандидатов

Хотя это миссия на околоземную орбиту, она является важным шагом к успешной высадке на Луну во время Artemis 4. Artemis 3 – одна из самых сложных миссий, которые когда-либо осуществляло NASA,

– прокомментировал Джереми Парсонс, исполняющий обязанности заместителя администратора NASA в Управлении миссий по разработке исследовательских систем в Вашингтоне.

По его словам, агентство впервые будет координировать сложную кампанию запуска с участием нескольких космических аппаратов, что позволит интегрировать новые возможности в операционную деятельность программы Artemis.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Для запуска четырех членов экипажа из Космического центра имени Кеннеди во Флориде снова будет использоваться сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS). Однако конфигурация ракеты претерпит существенные изменения: вместо функциональной верхней ступени NASA использует специальную заглушку.

Этот компонент будет иметь те же габариты и интерфейсы подключения, что и настоящая ступень, но будет лишен движущих свойств. Это является экономически целесообразным решением, поскольку для полета на орбиту Земли не нужен мощный толчок, который требуется для полета к Луне. Сейчас изготовление этой заглушки активно продолжается в Центре космических полетов имени Маршалла в Гантсвилле, штат Алабама.



Ракета Space Launch System / Фото NASA

Как отмечает NASA в своем объявлении, после вывода корабля Orion на орбиту, его европейский служебный модуль обеспечит необходимую тягу для круговой стабилизации траектории вокруг планеты. Такой подход в низкой околоземной орбите значительно увеличивает шансы на успех всей кампании, обеспечивая больше окон для запуска каждого отдельного элемента: самого Orion, прототипа системы Starship от SpaceX и посадочного модуля Blue Moon Mark 2 от Blue Origin.

Миссия будет длиться дольше

Важным аспектом является Artemis 3 станет проверка жизнеобеспечения. Астронавты проведут на борту Orion больше времени, чем во время предыдущей миссии Artemis 2 (которая длилась 10 дней в апреле 2026 года), что позволит детально оценить работу систем в длительном полете.

Также планируют тестировать модернизированный тепловой щит при возвращении в атмосферу Земли, что должно обеспечить более гибкие профили входа для будущих исследовательских экспедиций.

Отдельное внимание уделят испытаниям новых скафандров AxEMU от компании Axiom Space.

Кроме основных задач, NASA рассматривает возможность запуска малых спутников CubeSats на околоземную орбиту и ищет инновационные решения для улучшения связи с наземными станциями, поскольку сеть Deep Space Network в этой миссии использоваться не будет.

Все эти шаги направлены на то, чтобы научить наземные команды и астронавтов эффективно взаимодействовать с оборудованием различных поставщиков перед созданием постоянной базы на Луне и будущими полетами к Марсу.

Вам также будет интересно узнать: почему NASA отказалось от первоначального сценария высадки Artemis 3 на Луну

NASA официально отказалось от первоначальной концепции миссии Artemis III, которая сначала должна была стать первой высадкой людей на Луну после эпохи Apollo. Теперь эта миссия превращается в испытательный полет на низкой околоземной орбите, а саму высадку перенесли на Artemis IV, которую сейчас планируют на 2028 год, напоминает 24 Канал.

Главной причиной такого решения стали технические риски и чрезмерная сложность первоначального сценария. В NASA пришли к выводу, что одновременное выполнение большого количества критически новых операций во время одной миссии создает слишком высокий уровень опасности для экипажа.

Первоначальный план Artemis III требовал синхронной работы ракеты SLS, корабля Orion, лунного посадочного модуля SpaceX Starship HLS, систем стыковки, нового поколения скафандров AxEMU от Axiom Space, а также сложных операций на орбите Луны, отмечает Aerospace Security.

Дополнительное давление создали задержки со стороны подрядчиков. SpaceX до сих пор не завершила полноценные орбитальные испытания Starship в конфигурации, пригодной для лунной миссии, а Blue Origin только продолжает разработку собственного посадочного аппарата Blue Moon. В NASA решили, что лучше сначала отдельно проверить стыковку Orion с коммерческими посадочными модулями на орбите Земли, чем рисковать полноценной лунной экспедицией, сообщало ранее издание Space.

Фактически мы можем сделать вывод, что агентство вернулось к логике программы Apollo, когда NASA выполняло серию промежуточных испытательных полетов перед реальной посадкой на поверхность Луны. В новой конфигурации Artemis 3 должен стать аналогом Apollo 9 – миссии, где отрабатывали взаимодействие кораблей и лунного модуля на орбите Земли.

Как изменение формата Artemis 3 повлияет на график всех последующих миссий?

Изменение формата Artemis 3 существенно повлияло на весь график программы Artemis. Теперь именно Artemis 4 станет первой реальной миссией с высадкой людей на южном полюсе Луны. При этом NASA пытается не просто сместить сроки, а перестроить всю архитектуру полетов. Агентство стремится увеличить частоту запусков и перейти от нынешнего темпа "одна миссия раз в несколько лет" к запускам примерно каждые 10 – 12 месяцев, говорится в статье NASA.

Агентство также решило стандартизировать конфигурацию ракеты SLS и временно отказаться от быстрого перехода на модернизированную версию Block 1B. Это должно упростить производство и подготовку миссий. Кроме того, Artemis III теперь будет выполнять роль большой репетиции для Artemis IV: во время полета будут тестировать системы стыковки, жизнеобеспечения, коммуникации, а также взаимодействие экипажа с лунными посадочными аппаратами.

Какие уроки NASA вынесло из предыдущих миссий Artemis 1 и Artemis 2?

На решение NASA значительно повлияли уроки Artemis I и Artemis II. Во время Artemis I агентство получило большой массив данных о поведении Orion в дальнем космосе и о проблемах теплозащиты капсулы при возвращении на Землю. В NASA признали, что теплозащитный экран нуждается в доработке для более гибких и безопасных сценариев вхождения в атмосферу. Именно поэтому Artemis III уже получит модернизированный тепловой щит, сообщили в NASA.

Artemis II также обнаружила ряд технических трудностей. Подготовка миссии сопровождалась проблемами с утечками водорода, системами подачи гелия и проверками элементов безопасности ракеты SLS. NASA пришлось менять некоторые процедуры обслуживания и проверок ракеты еще до запуска, вспоминает The Guardian.

Насколько готовы новые скафандры AxEMU?

Отдельным фактором стали новые скафандры AxEMU, которые разрабатывает Axiom Space для лунных экспедиций. Они должны заменить устаревшие костюмы эпохи Space Shuttle и ISS и впервые за десятилетия обеспечить полноценную работу астронавтов на поверхности Луны. Именно поэтому NASA хочет протестировать взаимодействие скафандров с посадочными аппаратами еще до полета на Луну.



Скафандр AxEMU, предназначен для поддержки астронавтов во время миссий Artemis / Фото Axiom Space

AxEMU сейчас находятся в фазе активных испытаний и доработки. Эти скафандры создаются специально для условий южного полюса Луны, где существуют чрезвычайно низкие температуры, агрессивная лунная пыль и сложный рельеф. Конструкция обеспечивает значительно большую подвижность астронавтов, чем старые костюмы NASA, включая возможность наклоняться, приседать и работать с инструментами на поверхности, пишет Smithsonian Magazine.

NASA прямо отмечает, что Artemis 3 может включать тестирование интерфейсов AxEMU с посадочными модулями SpaceX или Blue Origin. Это означает, что агентство хочет проверить не только сам скафандр, но и полный цикл его использования: вхождение в шлюз, подключение систем жизнеобеспечения, мобильность экипажа и совместимость с транспортными системами.

Поэтому можно сделать вывод, что NASA фактически пожертвовало скоростью ради надежности. Агентство считает, что риск провала или аварии во время первой высадки после более чем 50-летнего перерыва слишком высок. Поэтому Artemis III теперь станет технологической репетицией, а не исторической посадкой. Именно от успеха этой миссии будет зависеть, сможет ли Artemis IV действительно вернуть людей на поверхность Луны в 2028 году.