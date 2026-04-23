Что скрывает серия трагических инцидентов?

Последним резонансным случаем, который заставил снова заговорить о системном преследовании ученых, стала гибель 29-летнего инженера-ядерщика NASA Джошуа Леблана. Его тело нашли сильно обгоревшим в салоне собственной Tesla Model 3 2021 года выпуска в городе Гантсвилл, штат Алабама. Трагедия произошла 22 июля прошлого года, но детали происшествия только сейчас начали связывать с более широкой картиной исчезновений, когда общественность обратила внимание на странную тенденцию исчезновений и смертей, пишет Daily Mail.

Родные сообщили об исчезновении мужчины рано утром, в 4 часа 32 минуты, однако разбитое авто обнаружили только после обеда. Благодаря записям системы Sentry Mode удалось установить, что автомобиль Леблана без видимых причин стоял в аэропорту Гантсвилла в течение почти 4 часов в день его смерти. После этого машина на высокой скорости врезалась в ограждение и деревья, мгновенно вспыхнув. Ожоги были настолько сильными, что идентификация личности длилась 3 дня.

Друзья и родственники Джошуа утверждают, что эта поездка не была запланированной. Более того, в доме инженера остались его кошелек и мобильный телефон, что натолкнуло близких на мысль о вероятном похищении прямо из квартиры.

Леблан работал в NASA с октября 2019 года, занимаясь разработкой оборудования и программного обеспечения для космических аппаратов, в частности, системами ядерных двигателей для будущих миссий на Луну и Марс. Бриттани Фокс, подруга погибшего, отметила, что Tesla крайне медленно предоставляет данные с бортовых камер, а в самой истории слишком много пробелов.



Автомобиль врезался в забор и несколько деревьев, прежде чем вспыхнул

Что известно о смерти и исчезновении ученых в США

Интересно, что Хантсвилл стал местом гибели еще одной важной ученой. В июне 2022 года там нашли мертвой 34-летнюю Эми Эскридж, которая исследовала технологии антигравитации. Официальной причиной назвали самоубийство из-за огнестрельного ранения головы, однако коллеги уверены, что это было убийство, связанное с ее работой.

Эскридж неоднократно жаловалась на слежку и угрозы, а также нападения таинственным оружием, что приводили к появлению ожогов на теле. Перед смертью она предупреждала, что публичность – ее единственный шанс выжить, ведь тайные разработки часто приводят к тому, что людей просто "хоронят" без всяких упоминаний в новостях.

Общее количество подозрительных случаев уже достигло двенадцати, а по некоторым данным даже тринадцати, если учитывать гибель лейтенанта Джейми Густитус на авиабазе Райт-Паттерсон в октябре прошлого года.

Она не была ученым, но работала офицером по анализу операций в Исследовательской лаборатории ВВС, которую когда-то возглавлял также пропавший генерал Маккасленд. Густитус умерла в результате двойного убийства, когда Джейкоб Причард, который также работал на базе, застрелил сначала свою жену, затем Джейми Густитус, а затем покончил жизнь самоубийством, пишет Daily Mail в своем другом материале.



Список умерших и пропавших также включает выдающихся специалистов, чья деятельность была связана с наиболее чувствительными государственными проектами. Среди них 60-летняя Моника Хасинто Реза, директор группы обработки материалов в Лаборатории реактивного движения NASA. Она бесследно исчезла в июне 2025 года во время прогулки в лесу Калифорнии, находясь всего в 9 метрах от своих спутников. Реза была соавтором разработки уникального сверхпрочного сплава для ракетных двигателей.



Почти одновременно с ней исчез 68-летний генерал в отставке Уильям Нил Маккасланд, который ранее руководил Исследовательской лабораторией ВВС США и руководил финансированием проектов Резы. Он вышел из дома в Нью-Мексико, оставив телефон и очки, но взяв револьвер. После выхода на пенсию генерал интересовался темой неопознанных летающих объектов и сотрудничал с организациями, занимающимися поиском доказательств существования внеземных цивилизаций. Его жена Сьюзан высказывала предположение, что учитывая полное отсутствие следов, ситуация выглядит так, будто его забрали прямо с планеты.

Серия трагедий затронула и ядерные центры. В 2025 году из Лос-Аламосской национальной лаборатории исчезли 79-летний Энтони Чавес и 54-летняя Мелисса Касиас. В обоих случаях люди шли на прогулку без личных вещей, а телефоны Касиас были найдены дома полностью очищенными до заводских настроек.

Одним из последних в списках появился исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA Майкл Дэвид Хикс. Он изучал физические свойства комет и астероидов, участвовал в проекте DART, целью которого была проверка возможности отклонения опасных космических объектов от Земли, а также работал над миссией Deep Space 1. Гикс ушел из жизни 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет. Несмотря на его значительный вклад в науку, обстоятельства смерти остались закрытыми для общественности, а никаких записей о вскрытии нет.

Стоит отметить, что не все смерти или исчезновения ученых произошли недавно. Некоторые из них происходили в предыдущие годы, но поскольку случаев было немного, общественность не обратила внимания. Только когда численность росла, а загадки углублялись, расследователи и СМИ начали доставать из прошлого старые истории, которые ложатся в общий почерк ситуации.

В список погибших также входят физик Нуно Лурейро, застрелен в собственном доме в Бостоне, и астрофизик Карл Гриллмайр, убит на крыльце своего дома в Калифорнии. Оба занимались передовыми исследованиями: плазмой и поиском жизни на далеких планетах. Также упоминаются ученые Лаборатории реактивного движения NASA Майкл Дэвид Гикс и Фрэнк Майвальд, чьи внезапные смерти в 2023 – 2024 годах остались без публичных вскрытий и детальных комментариев со стороны космического агентства.

Власти уже отреагировали

Конгрессмен Тим Берчетт и представитель Эрик Берлисон уже требуют от ФБР и Пентагона тщательного расследования, считая, что такая концентрация трагедий в узких научных областях не может быть случайностью.

Бывший заместитель директора ФБР Крис Свекер выразил подозрение, что за этими событиями могут стоять разведки Китая, России или Ирана, которые десятилетиями пытаются похитить американские технологические секреты.

В то же время бывший спецагент бюро Дженнифер Коффиндаффер призывает не спешить с конспирологией. Она говорит, что не верит в "заговор", потому что за каждым отдельным случаем стоят вполне приземленные обстоятельства – от убийств, которые были хорошо задокументированы, до вероятного желания людей покинуть старую жизнь и исчезнуть с радаров.

Интересно, что даже Дональд Трамп прокомментировал ситуацию. Он лично подтвердил серьезность ситуации, заявив, что уже провел совещание по этому поводу и ожидает результатов проверки в течение ближайших десяти дней. Он пообещал, что общественность узнает правду.