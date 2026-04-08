С чего все началось?

Как мы сообщали ранее, все началось с резонансной серии инцидентов, в которых, в частности, две ключевые фигуры, связанные с передовыми аэрокосмическими разработками, бесследно исчезли. Одним из них является 68-летний генерал в отставке Уильям Нил Маккасланд, который в прошлом возглавлял Исследовательскую лабораторию ВВС США. Его статус позволял иметь доступ к наиболее охраняемым государственным тайнам, в частности тех, касающихся ядерных программ и анализа восстановленных технологий неизвестного происхождения, пишет 24 Канал.

Это дало повод многим СМИ, в частности New York Post, заговорить о том, что все ученые были каким-то образом связаны с исследованиями НЛО, а исчезновения начались тогда, когда в американском обществе заговорили о раскрытии секретных материалов, касающихся якобы контактов с внеземными цивилизациями.

Обстоятельства исчезновения Маккасланда выглядят крайне странными: 27 февраля он вышел из дома, оставив все личные вещи, включая мобильный телефон, кошелек и даже очки. Единственное, что он взял с собой, – это походная обувь и револьвер 38-го калибра.



Генерал Уильям Нил Маккасланд / Фото U.S. Air Force

Почти идентичная судьба постигла 60-летнюю инженера NASA Монику Хасинто Резу, которая исчезла в июне 2025 года во время похода в национальном лесу Анхелес. Реза была не просто специалистом, а соавтором разработки Mondaloy – уникального сверхпрочного сплава, имеющего критическое значение для создания многоразовых космических аппаратов.

Важно заметить, что деятельность обоих пропавших была переплетена: в свое время именно подразделение под руководством Маккасланда обеспечивало финансирование научных поисков Резы. Несмотря на привлечение современных технологий, таких как тепловизионные дроны, и поисковых собак, никаких следов ученых не нашли.



Моника Хасинто Реза / Фото Aerojet Rocketdyne

Дополнительной мистичности ситуации добавило появление на мемориальном ресурсе сообщения о смерти инженера и ее экологическом захоронении, хотя ее тело так и не было обнаружено, а саму страницу впоследствии поспешно удалили.

Однако исчезновениями дело не ограничилось, ведь вскоре научное сообщество всколыхнула волна смертей. В декабре 2025 года в собственном доме был убит известный физик Нуно Лурейро. Он возглавлял престижный Центр плазмы и термоядерного синтеза при Массачусетском технологическом институте. Его научные труды считались прорывными и могли открыть путь к созданию практически безграничного источника чистой энергии. Некоторые аналитики указывают на то, что его исследования плазмы могли иметь прямое отношение к разработке двигателей на основе аппаратов неземного происхождения.

Следующей жертвой стал астрофизик Карл Гриллмайр, которого застрелили на пороге собственного дома в феврале 2026 года. Сфера его интересов охватывала поиск признаков жизни на планетах, расположенных на расстоянии до 160 световых лет от Земли. Хотя правоохранители смогли задержать подозреваемого, причины этого дерзкого нападения остаются неизвестными.

Третьим в трагическом списке стал 45-летний специалист по химической биологии Джейсон Томас. Он исчез в декабре 2025 года, оставив свои электронные часы Apple Watch в почтовом ящике, а мобильный телефон и кошелек – дома. Только в марте следующего года его останки обнаружили в озере Кваннаповитт. Известно, что мужчина переживал сложное эмоциональное состояние после потери родителей, однако детали его исчезновения также вписываются в общий тревожный контекст.



Джейсон Томас, который исчез из своего дома в Массачусетсе в декабре 2025 года / Фото GoFundMe

Политические круги США не остались в стороне от этих событий. В частности, конгрессмен Тим Берчетт прямо заявляет, что такое количество трагедий среди специалистов в узких областях науки не может быть случайным совпадением. Политик убежден в наличии четкой системы и критикует разведывательные структуры за их закрытость.

По его мнению, официальный Вашингтон может скрывать истинное положение дел по изучению внеземных технологий, которыми занимались пострадавшие ученые. Берчетт призвал к открытому расследованию, поскольку промедление лишь способствует потере важных доказательств и оставляет общество без ответов на вопрос о судьбе элиты американской науки.

Еще двое исчезло в начале апреля

Список трагедий среди американского научного сообщества продолжил расти в начале апреля, когда издание Daily Mail написало о еще двух ученых, чьи смерти произошли еще раньше.

Как оказалось, одним из первых в этой цепочке стал Фрэнк Майвальд, ведущий исследователь Лаборатории реактивного движения NASA. Он ушел из жизни 4 июля 2024 года в Лос-Анджелесе в возрасте 61 года. Несмотря на его высокий статус и весомые достижения, причина смерти так и не была обнародована, а официальные лица подтвердили, что вскрытие тела вообще не проводилось.



Фрэнк Майвальд / Фото Legacy.com

Майвальд работал в NASA с 1999 года и был ключевой фигурой в разработке спутниковых технологий для сканирования планет. Всего за год до смерти он возглавил группу, совершившую прорыв в методах поиска жизни на Европе, Энцеладе и Церере.

Странным выглядит то, что космическое агентство никак не прокомментировало потерю специалиста такого уровня, а информация о его смерти ограничилась коротким некрологом в сети.

Не менее тревожная ситуация сложилась вокруг Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), которая со времен Манхэттенского проекта занимается ядерными разработками. В мае 2025 года без вести пропал 79-летний Энтони Чавес, который работал в этом учреждении до 2017 года. Его исчезновение выглядит крайне подозрительно: мужчина оставил дома ключи, кошелек и телефон, а его автомобиль остался запертым на подъездной дорожке.



Энтони Чавес / Фото Facebook Энтони Чавеса

Хотя Чавес был опытным туристом, в тот день он даже не оделся для длительной прогулки. Прошел почти год, однако полиция так и не нашла никаких зацепок.

Через два месяца после Чавеса исчезла другая сотрудница той же лаборатории – 54-летняя Мелисса Касиас. Она имела допуск к секретной информации и исчезла при почти идентичных обстоятельствах. Женщину в последний раз видели за пределами дома, когда она шла пешком без личных вещей. Наиболее странным фактом в этом деле стало то, что ее рабочий и личный телефоны, найдены дома, были полностью очищены путем сброса до заводских настроек.



Мелиссу Касиас в последний раз видели на улице в Нью-Мексико / Фото GoFundMe

Бывший заместитель директора ФБР Крис Свекер отмечает, что даже административный персонал таких лабораторий может быть целью иностранных разведок, поскольку они часто владеют информацией о внутренних процессах и секретных исследованиях.

Трагическая статистика пополнилась и смертями ученых, чья работа была связана с оборонным сектором. 16 февраля 2026 года на пороге собственного дома был застрелен 67-летний астрофизик Карл Гриллмайр. Он работал над проектами телескопов NEOWISE и NEO Surveyor, которые, кроме отслеживания астероидов, используют технологии, аналогичные системам слежения за гиперзвуковыми ракетами. Интересно, что эти разработки находились под наблюдением отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, о котором мы упоминали первым. Генерал, как утверждается, владел тайнами относительно ядерного оружия и неопознанных летающих объектов.

Девятый случай не выглядит подозрительным, но его добавляют в список

Последним именем в этом списке, которое назвали СМИ, в частности то же издание Daily Mail, стал исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA Майкл Дэвид Гикс. В течение 24 лет он изучал физические свойства комет и астероидов, участвовал в проекте DART, целью которого была проверка возможности отклонения опасных космических объектов от Земли, а также работал над миссией Deep Space 1. Гикс ушел из жизни 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет. Несмотря на его значительный вклад в науку, обстоятельства смерти остались закрытыми для общественности, а никаких записей о вскрытии нет.



Майкл Дэвид Хикс / Фото Скриншот Daily Mail

Как пишут журналисты, странным является то, что в многочисленных некрологах не упоминалось ни о каких проблемах со здоровьем, а сама смерть наступила внезапно, только через год после того, как он оставил работу в NASA. Однако причиной отсутствия информации может быть банальное желание семьи сохранить приватность.

Между тем трое пропавших или умерших ученых имели прямую связь с Гиксом через совместную работу в JPL, хотя это может быть простым совпадением, ведь Гикс умер уже после работы в NASA.

Пока непонятно, что именно с этим всем собираются делать в правительстве США. Однако эксперты, среди которых уже упомянутый директор ФБР Крис Свекер, считает эти случаи подозрительными. По его словам, иностранные разведки, включая службы Китая, России, Ирана и Северной Кореи, десятилетиями охотятся на американские технологические секреты, поэтому эти случаи могут быть связаны с попытками похитить технологии или хотя бы помешать США получить свои.