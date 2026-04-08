З чого все почалося?

Як ми повідомляли раніше, все почалося з резонансної серії інцидентів, у яких, зокрема, дві ключові постаті, пов'язані з передовими аерокосмічними розробками, безслідно зникли. Одним із них є 68-річний генерал у відставці Вільям Ніл Маккасланд, який у минулому очолював Дослідницьку лабораторію ВПС США. Його статус дозволяв мати доступ до найбільш охоронюваних державних таємниць, зокрема тих, що стосувалися ядерних програм та аналізу відновлених технологій невідомого походження, пише 24 Канал.

Це дало привід багатьом ЗМІ, зокрема New York Post, заговорити про те, що всі науковці були якимось чином пов'язані з дослідженнями НЛО, а зникнення почалися тоді, коли в американському суспільстві заговорили про розкриття секретних матеріалів, що стосуються нібито контактів з позаземними цивілізаціями.

Обставини зникнення Маккасланда виглядають вкрай дивними: 27 лютого він вийшов із дому, залишивши всі особисті речі, включно з мобільним телефоном, гаманцем та навіть окулярами. Єдине, що він взяв із собою, – це похідне взуття та револьвер 38-го калібру.



Генерал Вільям Ніл Маккасланд / Фото U.S. Air Force

Майже ідентична доля спіткала 60-річну інженерку NASA Моніку Хасінто Резу, яка зникла в червні 2025 року під час походу в національному лісі Анхелес. Реза була не просто фахівчинею, а співавторкою розробки Mondaloy – унікального надміцного сплаву, що має критичне значення для створення багаторазових космічних апаратів.

Важливо зауважити, що діяльність обох зниклих була переплетена: свого часу саме підрозділ під керівництвом Маккасланда забезпечував фінансування наукових пошуків Рези. Попри залучення сучасних технологій, таких як тепловізійні дрони, та пошукових собак, жодних слідів науковців не знайшли.



Моніка Хасінто Реза / Фото Aerojet Rocketdyne

Додаткової містичності ситуації додала поява на меморіальному ресурсі повідомлення про смерть інженерки та її екологічне поховання, хоча її тіло так і не було виявлено, а саму сторінку згодом поспішно видалили.

Проте зникненнями справа не обмежилася, адже невдовзі наукову спільноту сколихнула хвиля смертей. У грудні 2025 року у власному помешканні було вбито відомого фізика Нуно Лурейро. Він очолював престижний Центр плазми та термоядерного синтезу при Массачусетському технологічному інституті. Його наукові праці вважалися проривними й могли відкрити шлях до створення практично безмежного джерела чистої енергії. Деякі аналітики вказують на те, що його дослідження плазми могли мати пряме відношення до розробки двигунів на основі апаратів неземного походження.

Наступною жертвою став астрофізик Карл Гріллмайр, якого застрелили на порозі власного будинку в лютому 2026 року. Сфера його інтересів охоплювала пошук ознак життя на планетах, розташованих на відстані до 160 світлових років від Землі. Хоча правоохоронці змогли затримати підозрюваного, причини цього зухвалого нападу залишаються невідомими.

Третім у трагічному списку став 45-річний спеціаліст із хімічної біології Джейсон Томас. Він зник у грудні 2025 року, залишивши свій електронний годинник Apple Watch у поштовій скриньці, а мобільний телефон та гаманець – удома. Лише в березні наступного року його останки виявили в озері Кваннаповітт. Відомо, що чоловік переживав складний емоційний стан після втрати батьків, проте деталі його зникнення також вписуються в загальний тривожний контекст.



Джейсон Томас, який зник зі свого будинку в Массачусетсі в грудні 2025 року / Фото GoFundMe

Політичні кола США не залишилися осторонь цих подій. Зокрема, конгресмен Тім Берчетт прямо заявляє, що така кількість трагедій серед фахівців у вузьких галузях науки не може бути випадковим збігом. Політик переконаний у наявності чіткої системи та критикує розвідувальні структури за їхню закритість.

На його думку, офіційний Вашингтон може приховувати справжній стан справ щодо вивчення позаземних технологій, якими займалися постраждалі вчені. Берчетт закликав до відкритого розслідування, оскільки зволікання лише сприяє втраті важливих доказів та залишає суспільство без відповідей на питання про долю еліти американської науки.

Ще двоє зникло на початку квітня

Список трагедій серед американської наукової спільноти продовжив зростати на початку квітня, коли видання Daily Mail написало про ще двох учених, чиї смерті сталися ще раніше.

Як виявилось, одним із перших у цьому ланцюжку став Френк Майвальд, провідний дослідник Лабораторії реактивного руху NASA. Він пішов із життя 4 липня 2024 року в Лос-Анджелесі у віці 61 року. Попри його високий статус і вагомі досягнення, причина смерті так і не була оприлюднена, а офіційні особи підтвердили, що розтин тіла взагалі не проводився.



Френк Майвальд / Фото Legacy.com

Майвальд працював у NASA з 1999 року і був ключовою фігурою в розробці супутникових технологій для сканування планет. Лише за рік до смерті він очолив групу, що здійснила прорив у методах пошуку життя на Європі, Енцеладі та Церері.

Дивним виглядає те, що космічне агентство жодним чином не прокоментувало втрату фахівця такого рівня, а інформація про його смерть обмежилася коротким некрологом у мережі.

Не менш тривожна ситуація склалася навколо Лос-Аламоської національної лабораторії (LANL), яка з часів Манхеттенського проєкту займається ядерними розробками. У травні 2025 року безвісти зник 79-річний Ентоні Чавес, який працював у цій установі до 2017 року. Його зникнення виглядає вкрай підозріло: чоловік залишив удома ключі, гаманець і телефон, а його автомобіль залишився замкненим на під'їзній доріжці.



Ентоні Чавес / Фото Facebook Ентоні Чавеса

Хоча Чавес був досвідченим туристом, того дня він навіть не вдягнувся для тривалої прогулянки. Минув майже рік, проте поліція так і не знайшла жодних зачіпок.

За два місяці після Чавеса зникла інша співробітниця тієї ж лабораторії – 54-річна Мелісса Касіас. Вона мала допуск до секретної інформації та зникла за майже ідентичних обставин. Жінку востаннє бачили за межами дому, коли вона йшла пішки без особистих речей. Найбільш дивним фактом у цій справі стало те, що її робочий та особистий телефони, знайдені вдома, були повністю очищені шляхом скидання до заводських налаштувань.



Меліссу Касіас востаннє бачили на вулиці у Нью-Мексико / Фото GoFundMe

Колишній заступник директора ФБР Кріс Свекер зазначає, що навіть адміністративний персонал таких лабораторій може бути ціллю іноземних розвідок, оскільки вони часто володіють інформацією про внутрішні процеси та секретні дослідження.

Трагічна статистика поповнилася і смертями вчених, чия робота була пов'язана з оборонним сектором. 16 лютого 2026 року на порозі власного будинку був застрелений 67-річний астрофізик Карл Гріллмайр. Він працював над проєктами телескопів NEOWISE та NEO Surveyor, які, окрім відстеження астероїдів, використовують технології, аналогічні системам стеження за гіперзвуковими ракетами. Цікаво, що ці розробки перебували під наглядом відставного генерала ВПС Вільяма Ніла Маккасланда, про якого ми згадували першим. Генерал, як стверджується, володів таємницями щодо ядерної зброї та непізнаних літаючих об'єктів.

Дев'ятий випадок не виглядає підозрілим, але його додають у список

Останнім іменем у цьому списку, яке назвали ЗМІ, зокрема те ж видання Daily Mail, став дослідник з Лабораторії реактивного руху NASA Майкл Девід Гікс. Протягом 24 років він вивчав фізичні властивості комет та астероїдів, брав участь у проєкті DART, метою якого була перевірка можливості відхилення небезпечних космічних об'єктів від Землі, а також працював над місією Deep Space 1. Гікс пішов з життя 30 липня 2023 року у віці 59 років. Попри його значний внесок у науку, обставини смерті залишилися закритими для громадськості, а жодних записів про розтин немає.



Майкл Девід Хікс / Фото Скриншот Daily Mail

Як пишуть журналісти, дивним є те, що у численних некрологах не згадувалося про жодні проблеми зі здоров'ям, а сама смерть настала раптово, лише через рік після того, як він залишив роботу в NASA. Однак причиною відсутності інформації може бути банальне бажання родини зберегти приватність.

Тим часом троє зниклих або померлих науковців мали прямий зв'язок з Гіксом через спільну роботу в JPL, хоча це може бути простим збігом, адже Гікс помер уже після роботи в NASA.

Наразі незрозуміло, що саме з цим усім збираються робити в уряді США. Однак експерти, серед яких уже згаданий директор ФБР Кріс Свекер, вважає ці випадки підозрілими. За його словами, іноземні розвідки, включаючи служби Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, десятиліттями полюють на американські технологічні секрети, тож ці випадки можуть бути пов'язані зі спробами викрасти технології або хоча б перешкодити США отримати свої.