Як Рід Вайзмен вгадав своє майбутнє?

У далекому 2017 році астронавт NASA Рід Вайзмен отримав у печиві з передбаченням коротке послання, яке стверджувало, що відвідування "дивного місця" подарує йому оновлений погляд на речі. Тоді він поділився фотографією цієї записки у соціальній мережі Twitter, зазначивши, що воліє вірити у цей прогноз. Він припустив, що цим місцем може стати Місяць або навіть Марс. Через дев'ять років це жартівливе припущення перетворилося на реальність, пише Daily Mail.

Тепер космічне агентство NASA знову опублікувало той самий допис, поставивши символічні позначки виконаної цілі навпроти пунктів про дивне місце та новий погляд, підтверджуючи, що пророцтво здійснилося.



Командир місії на Місяць Рід Вайзмен випадково вгадав своє майбутнє / Скриншот 24 Каналу

Вайзмен очолив екіпаж із чотирьох осіб, який під час масштабної місії навколо зворотного боку Місяця встановив новий рекорд дальності польоту, віддалившись від Землі на небачену раніше відстань. Команда корабля Orion здійснила шестигодинний обліт нашого супутника, ставши першими людьми за останні пів століття, які на власні очі побачили віддалену півкулю супутника.

Місія Artemis 2, загальна вартість якої оцінюється у 44 мільярди доларів, стала справжнім випробуванням для техніки та людей. Витрати на систему космічного запуску NASA склали 23,8 мільярда доларів, а корабель Orion для глибокого космосу обійшовся у 20,4 мільярда доларів.

Політ тривалістю 10 днів передбачає подорож на загальну відстань 1,1 мільйона кілометрів. Стартувавши з космічного центру Кеннеді, екіпаж виконав складні маневри на орбіті для підняття перигею та апогею за допомогою кріогенного ступеня, після чого попрямував до Місяця. Максимальна висота обльоту над місячною поверхнею склала 8 889 кілометрів.

Ця місія для Вайзмена є особливою

Окрім технічних досягнень, ця подорож мала глибокий емоційний підтекст. Під час обльоту екіпаж ідентифікував новий кратер, який раніше не мав назви. Колега Вайзмена, канадський астронавт Джеремі Гансен, звернувся до центру керування польотами з особливим проханням. Він запропонував назвати новий об'єкт "Керролл" – на честь покійної дружини Ріда Вайзмена. Керролл Тейлор Вайзмен, яка працювала медсестрою у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, пішла з життя у 2020 році у віці 46 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

Для самого Вайзмена, який після смерті дружини самостійно виховує двох доньок-підлітків, цей політ став не лише професійним тріумфом, а й способом вшанувати пам'ять коханої людини. Перед початком місії він відверто обговорював з дітьми всі можливі ризики, проте вони підтримали його прагнення досліджувати невідоме, розділяючи віру батька у важливість космічної експансії людства.

Завершення місії близько

Після успішного маневру навколо Місяця та подолання рекорду відстані, встановленого ще під час місії Apollo 13, корабель Orion узяв курс додому. Фінальний етап передбачає відділення модуля екіпажу від європейського сервісного модуля та приводнення у Тихому океані, що стане логічним завершенням цієї неймовірної подорожі, яка почалася з маленького папірця всередині печива.