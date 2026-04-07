Корабель Orion під назвою Integrity увійшов у зону гравітаційного впливу Місяця 6 квітня, коли сила тяжіння супутника почала домінувати над земною. Це стало ключовим етапом польоту, після якого почалася активна фаза місії – обліт по так званій "вільній траєкторії повернення".

Як пройшов історичний обліт Місяця?

Під час польоту астронавти не просто милувалися краєвидами. Обліт тривав майже сім годин і був повністю розписаний по хвилинах. Екіпаж виконував наукові спостереження, описував поверхню Місяця та фіксував деталі.

Нові кратери

Астронавти відкрили два нових кратери, які раніше не були помічені. Один із них вони запропонували назвати на честь корабля Integrity. Назву для іншого запропонував астронавт Рід Вайзман на честь своєї дружини, яка померла від раку у 2020 року – Carroll. Це був дуже чуттєвий момент під час трансляції – астронавти обійнялися і не могли стримати сліз.

Екіпаж підтримав Ріда Вайзмана / Скриншот 24 Каналу з трансляції NASA

Найвіддаленіший від Землі політ людей

Екіпаж також встановив новий історичний рекорд: вони віддалилися від Землі більш ніж на 406 тисяч кілометрів. Попереднє досягнення належало місії Apollo 13 і трималося понад півстоліття. Поперед досягнення належало місії Apollo 13, тоді відстань від Землі становила приблизно 400 171 кілометр. Тож у підсумку Artemis 2 відлетіла приблизно на 6 600 кілометрів далі, ніж Apollo 13.

Екіпаж Orion здійснив найвіддаленіший від Землі космічний політ / Фото NASA

Наукові спостереження

Окрім обладнання, встановленого на кораблі Orion, астронавтам потрібно було самостійно спостерігати за Місяцем та фіксувати все. Вони були спеціально навчені розпізнавати відмінності у текстурах і відтінках, що особливо важливо для вивчення геології супутника.

Одним із головних об'єктів дослідження став Басейн Орієнтале – гігантський кратер діаметром близько 965 кілометрів. До цього моменту людські очі ніколи не бачили його освітленим. Астронавти детально описували структуру кратера, звертаючи увагу на відмінності між його частинами та форму кільцевих утворень.

Фото Місяця зроблене екіпажем Artemis 2 і оброблений з підсиленими кольорами / Фото NASA / Damian Peach

Усього під час місії використовували 32 камери: частина була встановлена на кораблі, інші – у руках екіпажу. Вони зафіксували величезний масив даних, який стане основою для майбутніх польотів, включно з підготовкою до висадки людей на поверхню Місяця.

Унікальне сонячне затемнення

Окремою подією стало повне сонячне затемнення, яке астронавти спостерігали приблизно через шість годин після початку обльоту. Річ у тім, що це видовище можна побачити лише з перспективи космосу. Через іншу геометрію спостереження воно тривало близько 53 хвилин – значно довше, ніж на Землі. Екіпаж бачив корону Сонця, яка утворювала світле кільце навколо темного диска Місяця.

Початок сонячного затемнення з борта Orion / Фото NASA

Науковці скористалися цією можливістю, і екіпаж детально фіксував вигляд, стан та зміни в короні Сонця. Ці дані будуть використані для того, щоб краще зрозуміти нашу зорю.

Цікавий факт! Це сонячне затемнення екіпаж міг взагалі пропустити, оскільки раніше старт Artemis 2 був запланований раніше, а тільки згодом його перенесли на 1 квітня.

Під час цього явища астронавти також помітили спалахи на поверхні супутника – ймовірні удари метеоритів. Крім того, з цієї точки вони змогли спостерігати інші планети Сонячної системи, зокрема Меркурій, Венеру, Марс і Сатурн.

Пауза в зв'язку

Не обійшлося і без технічних моментів: під час проходження за Місяцем зв'язок із Землею зник приблизно на 40 хвилин. Це було заплановано і не викликало занепокоєння, адже команда заздалегідь розрахувала траєкторію польоту. Саме в цей період корабель наблизився до поверхні Місяця на мінімальну відстань – трохи більше ніж 6,5 тисячі кілометрів.

Повернення на Землю

Після завершення обльоту корабель автоматично змінив траєкторію та взяв курс на Землю. Такий маневр дозволив обійтися без додаткових витрат палива.

Повернення заплановане на 10 квітня – капсула має приводнитися в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

А далі все відбуватиметься як завжди: науковці досліджуватимуть зібрані дані, фахівці NASA готуватимуть Artemis 3, яка буде другим етапом підготовки до висадки на Місяць згідно з оновленою програмою. За планами до кінця цього десятиліття NASA хоче висадити людей на супутник і встановити там постійну присутність – мета амбітна і комплексна, а нам залишається лише спостерігати.