Який рекорд встановило людство?
Екіпаж у складі Ріда Вайзмана, Віктора Гловер, Крістіни Кох і Джеремі Гансена досяг максимальної відстані від Землі – приблизно 406 764 кілометрів, що на 6 601 кілометр перевищує рекорд, встановлений Джеймсом Ловеллом і його екіпажем Apollo 13 понад 56 років тому.
Далі, за планом, екіпаж облетить зворотний бік Місяця, спостерігаючи його з висоти близько 6 437 кілометрів. У цей час Земля виглядатиме не більшою за баскетбольний м'яч.
Також екіпаж матиме змогу зафіксувати унікальний момент: Земля, зменшена через рекордну відстань, "заходитиме" і "сходитиме" над місячним горизонтом – своєрідне віддзеркалення сходу Місяця, який ми бачимо із Землі.
Новий рекорд людства прокоментували в Центрі управління польотами.
Сьогодні, заради всього людства, ви йдете за межі цього рубежу,
– звернулися до астронавтів із Центру управління.
Нагадаємо, 6 квітня астронавти Artemis 2 також зробили нове унікальне фото зворотного боку Місяця. Представники NASA зазначили, що екіпаж став першим в історії, хто зміг побачити басейн Орієнтале повністю.
Чому астронавти тимчасово втратять зв'язок?
Під час обльоту Місяця протягом приблизно 40 хвилин між центром керування польотами у Х'юстоні та астронавтами пануватиме повна тиша. Це станеться через те, що поверхня супутника тимчасово заблокує радіосигнали.
Найближче до Місяця астронавти будуть о 02:07 за київським часом, а найдалі від Землі – о 02:05. Втрата зв’язку протягом 40 хвилин почнеться о 01:47.
Попри напруженість моменту втрати сигналу, керівники польоту виглядають спокійними. Вони запевняють, що фізика космічного руху гарантує повернення корабля.