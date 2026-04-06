Чого чекати від найважливішого етапу польоту до супутника Землі?

Найближчої ночі світ затамує подих, адже космічний корабель Orion має пройти за зворотним боком Місяця. Цей маневр означає, що масивна поверхня супутника заблокує радіосигнали, необхідні для зв'язку з Мережею далекого космічного зв'язку. Протягом приблизно 40 хвилин між центром керування польотами у Х'юстоні та астронавтами пануватиме повна тиша. У цей критичний проміжок часу екіпаж залишиться наодинці з космосом, тому в разі виникнення непередбачуваних ситуацій вони не зможуть звернутися по допомогу до Землі, пише Daily Mail.

Цей етап польоту є частиною масштабної подорожі довжиною 1,1 мільйона кілометрів, яка стала першою пілотованою місією до Місяця за останні 50 років. Очікується, що сьогодні екіпаж поб'є рекорд дальності польоту людини в космос, встановлений місією Apollo 13 ще у 1970 році. Тоді астронавти віддалилися від Землі на 400 171 кілометр, однак Artemis 2 планує досягти максимальної дистанції в 406 772 кілометри.

Під час семигодинного періоду спостережень екіпаж, до складу якого входять командир Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер та фахівці місії Крістіна Кох і Джеремі Гансен, детально вивчатиме поверхню супутника. Вони стануть першими людьми у XXI столітті, які побачать Місяць так близько, зокрема його полюси та зворотний бік.

Особливу увагу вчені приділяють басейну Orientale – величезному кратеру діаметром 930 кілометрів, який нагадує мішень, пише Nature. Крістіна Кох порівняла цей регіон із Великим каньйоном і наголосила, що людське око ще ніколи не бачило його в повному обсязі. Також заплановано вивчення кратерів Ом та П'єраццо.

Детальний розклад

Згідно з даними, які наводить Space, втрата сигналу відбудеться о 22:47 за Гринвічем. Для часу в Україні слід додати до цього три години. Таким чином у Києві в цей момент буде 01:47, тобюто вже 7 квітня.

Вже о 23:05 за Гринвічем "Артеміда-2" досягне своєї найвіддаленішої точки від Землі, а о 23:07 за Гринвічем місія буде найближча до Місяця.

Через 40 хвилин після втрати сигналу, о 23:27 за Гринвічем і 02:27 за Києвом Центр управління польотами має відновити зв'язок.

Згодом, о 00:35 за Гринвічем астронавти побачать унікальне сонячне затемнення, яке не видно на Землі. Місяць закриє Сонце під час повного сонячного затемнення. Воно триватиме 53 хвилини.

Усе буде добре, NASA обіцяє

Попри напруженість моменту втрати сигналу, керівники польоту виглядають спокійними. Вони запевняють, що фізика космічного руху гарантує повернення корабля. Замість використання двигунів для гальмування, Orion скористається гравітацією Місяця, яка спрацює як своєрідна праща і спрямує апарат назад до Землі.

На шляху додому, який триватиме ще чотири дні, астронавти проведуть випробування захисту від сонячної радіації та протестують нові помаранчеві скафандри Orion Crew Survival System, призначені для екстремальних ситуацій.

Нові рекорди

Ця місія за 44 мільярди доларів є не лише випробуванням технологій, а й важливою історичною подією. Віктор Гловер став першою темношкірою людиною, яка вирушила до Місяця, Крістіна Кох – першою жінкою, а Джеремі Гансен – першим неамериканцем у такій подорожі.

Усі отримані дані стануть фундаментом для наступних кроків: висадки людей на поверхню супутника, що запланована на 2028 рік.

Після завершення місії капсула Orion увійде в атмосферу на швидкості близько 40 233 кілометри на годину і здійснить посадку в Тихому океані.