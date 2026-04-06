Чего ждать от важнейшего этапа полета к спутнику Земли?

Ближайшей ночью мир затаит дыхание, ведь космический корабль Orion должен пройти за обратной стороной Луны. Этот маневр означает, что массивная поверхность спутника заблокирует радиосигналы, необходимые для связи с Сетью дальней космической связи. В течение примерно 40 минут между центром управления полетами в Хьюстоне и астронавтами будет царить полная тишина. В этот критический промежуток времени экипаж останется наедине с космосом, поэтому в случае возникновения непредвиденных ситуаций они не смогут обратиться за помощью к Земле, пишет Daily Mail.

Этот этап полета является частью масштабного путешествия длиной 1,1 миллиона километров, которая стала первой пилотируемой миссией к Луне за последние 50 лет. Ожидается, что сегодня экипаж побьет рекорд дальности полета человека в космос, установленный миссией Apollo 13 еще в 1970 году. Тогда астронавты отдалились от Земли на 400 171 километр, однако Artemis 2 планирует достичь максимальной дистанции в 406 772 километра.

Во время семичасового периода наблюдений экипаж, в состав которого входят командир Рид Вайзмен, пилот Виктор Гловер и специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Гансен, подробно изучать поверхность спутника. Они станут первыми людьми в XXI веке, которые увидят Луну так близко, в частности ее полюса и обратную сторону.

Особое внимание ученые уделяют бассейну Orientale – огромному кратеру диаметром 930 километров, который напоминает мишень, пишет Nature. Кристина Кох сравнила этот регион с Большим каньоном и отметила, что человеческий глаз еще никогда не видел его в полном объеме. Также запланировано изучение кратеров Ом и Пьераццо.

Подробное расписание

Согласно данным, которые приводит Space, потеря сигнала произойдет в 22:47 по Гринвичу. Для времени в Украине следует добавить к этому три часа. Таким образом в Киеве в этот момент будет 01:47, тобюто уже 7 апреля.

Уже в 23:05 по Гринвичу "Артемида-2" достигнет своей самой отдаленной точки от Земли, а в 23:07 по Гринвичу миссия будет ближе всего к Луне.

Через 40 минут после потери сигнала, в 23:27 по Гринвичу и 02:27 по Киеву Центр управления полетами должен восстановить связь.

Впоследствии, в 00:35 по Гринвичу астронавты увидят уникальное солнечное затмение, которое не видно на Земле. Луна закроет Солнце во время полного солнечного затмения. Оно продлится 53 минуты.

Все будет хорошо, NASA обещает

Несмотря на напряженность момента потери сигнала, руководители полета выглядят спокойными. Они уверяют, что физика космического движения гарантирует возвращение корабля. Вместо использования двигателей для торможения, Orion воспользуется гравитацией Луны, которая сработает как своеобразная праща и направит аппарат обратно к Земле.

На пути домой, который продлится еще четыре дня, астронавты проведут испытания защиты от солнечной радиации и протестируют новые оранжевые скафандры Orion Crew Survival System, предназначенные для экстремальных ситуаций.

Новые рекорды

Эта миссия за 44 миллиарда долларов является не только испытанием технологий, но и важным историческим событием. Виктор Гловер стал первым темнокожим человеком, отправившимся к Луне, Кристина Кох – первой женщиной, а Джереми Хансен – первым неамериканцем в таком путешествии.

Все полученные данные станут фундаментом для следующих шагов: высадки людей на поверхность спутника, запланированной на 2028 год.

После завершения миссии капсула Orion войдет в атмосферу на скорости около 40 233 километров в час и совершит посадку в Тихом океане.