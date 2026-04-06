Во время облета обратной стороны Луны астронавты миссии Artemis 2 станут свидетелями явления, которое невозможно увидеть с поверхности Земли. Речь идет о полном солнечном затмении, которое продлится примерно 53 минуты – в семь раз дольше, чем максимальная продолжительность подобного явления на нашей планете, – рассказывает Space.com.

Что делает это затмение настолько особенным?

Причина – уникальная перспектива. Если для земного наблюдателя Солнце и Луна кажутся почти одинаковыми по размеру, то с борта корабля Orion спутник Земли будет выглядеть значительно больше. В результате он полностью перекроет солнечный диск на длительное время.

Это затмение начнется 6 апреля около 20:35 по восточному времени США (7 апреля в 03:35 по Киеву), примерно через полтора часа после того, как корабль достигнет максимального расстояния от Земли, сообщает NASA.

Кроме зрелища, это еще и важная научная возможность. Во время затмения хорошо видно солнечную корону – внешнюю атмосферу Солнца, которая обычно теряется в ярком свете. NASA поручило астронавтам внимательно наблюдать за ее структурой, цветами и особенностями, чтобы помочь ученым лучше понять процессы, происходящие в верхних слоях звезды.

Однако это лишь небольшая часть значительно более широкой программы наблюдений. Четверо астронавтов – Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хенсен – также будут исследовать поверхность Луны. Особое внимание уделят деталям, которые могут быть незаметны для автоматических аппаратов. Человеческий глаз, как отмечают в NASA, способен улавливать нюансы цвета и освещения лучше камеры.

Подобный опыт уже доказал свою ценность в прошлом. Во время миссии Apollo 17 астронавты заметили необычный оранжевый грунт, что стало доказательством относительно недавней вулканической активности на Луне.

Интересно, что само затмение стало своеобразным бонусом для экипажа. Изначально запуск планировали на начало февраля, но из-за технических задержек его перенесли на апрель – и именно это позволило астронавтам попасть в окно, когда возможно такое редкое явление.

После облета Луны корабль отправится обратно к Земле. Завершение 10-дневной миссии запланировано на 10 апреля – капсула приводнится у побережья Сан-Диего.

