Під час обльоту зворотного боку Місяця астронавти місії Artemis 2 стануть свідками явища, яке неможливо побачити з поверхні Землі. Мовиться про повне сонячне затемнення, що триватиме приблизно 53 хвилини – у сім разів довше, ніж максимальна тривалість подібного явища на нашій планеті, – розповідає Space.com.

Що робить це затемнення настільки особливим?

Причина – унікальна перспектива. Якщо для земного спостерігача Сонце і Місяць здаються майже однаковими за розміром, то з борту корабля Orion супутник Землі виглядатиме значно більшим. У результаті він повністю перекриє сонячний диск на тривалий час.

Це затемнення розпочнеться 6 квітня близько 20:35 за східним часом США (7 квітня о 03:35 за Києвом), приблизно через півтори години після того, як корабель досягне максимальної відстані від Землі, повідомляє NASA.

Окрім видовища, це ще й важлива наукова можливість. Під час затемнення добре видно сонячну корону – зовнішню атмосферу Сонця, яка зазвичай губиться у яскравому світлі. NASA доручило астронавтам уважно спостерігати за її структурою, кольорами та особливостями, щоб допомогти вченим краще зрозуміти процеси, що відбуваються у верхніх шарах зорі.

Однак це лише невелика частина значно ширшої програми спостережень. Четверо астронавтів – Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Генсен – також досліджуватимуть поверхню Місяця. Особливу увагу приділять деталям, які можуть бути непомітні для автоматичних апаратів. Людське око, як зазначають у NASA, здатне вловлювати нюанси кольору й освітлення краще за камери.

Подібний досвід вже довів свою цінність у минулому. Під час місії Apollo 17 астронавти помітили незвичайний помаранчевий ґрунт, що стало доказом відносно недавньої вулканічної активності на Місяці.

Цікаво, що саме затемнення стало своєрідним бонусом для екіпажу. Спочатку запуск планували на початок лютого, але через технічні затримки його перенесли на квітень – і саме це дозволило астронавтам потрапити у вікно, коли можливе таке рідкісне явище.

Після обльоту Місяця корабель вирушить назад до Землі. Завершення 10-денної місії заплановане на 10 квітня – капсула приводниться біля узбережжя Сан-Дієго.

