Астронавти місії Artemis 2 вже підлетіли достатньо близько до Місяця, щоб мати змогу побачити його так, як ніхто більше не бачив протягом понад 50 років, повідомляє Space.com.

Що саме побачили астронавти біля Місяця?

Їхні враження важко описати стримано. За словами учасниці польоту Крістіни Кох, побачене кардинально відрізняється від звичного вигляду супутника із Землі: Місяць виглядає зовсім інакше, значно детальніше й об'ємніше.

Командир місії Рід Вайсман, який має досвід роботи на Міжнародній космічній станції, також не приховував захоплення. Разом із Віктором Гловером і Джеремі Гансеном вони стали першими людьми за понад 50 років, які змогли спостерігати Місяць із такої близької відстані.

Екіпаж активно передавав на Землю не лише емоції, а й детальні спостереження. Астронавти змогли роздивитися кратери Тихо, Коперник, Райнер, а також великі базальтові рівнини – так звані "моря". Для кращого огляду вони навіть вимкнули світло в кабіні корабля Orion.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

Особливу увагу приділили басейну Орієнтале – одному з найбільших кратерів на зворотному боці Місяця. За словами Вайсмана, його можна було чітко побачити навіть неозброєним оком, що стало приємною несподіванкою для команди.

Крістіна Кох також описала спостереження за термінатором – лінією, що розділяє день і ніч на Місяці. Спочатку екіпаж не міг її розгледіти через яскравість поверхні, однак згодом рельєф уздовж цієї межі став помітним і вразив астронавтів своєю деталізацією.

Важлива місія Artemis 2

У NASA зазначають, що подібні спостереження мають велике наукове значення. Команда дослідників заздалегідь готувала астронавтів до цієї місії – їх навчали визначати ключові об'єкти та правильно передавати дані. За словами представниці наукової групи Дженніфер Геллман, рівень і точність отриманої інформації вже перевершили очікування.

Місія Artemis 2 стартувала 1 квітня і має здійснити повноцінний обліт Місяця 6 квітня (в Україні буде 7 квітня). Сам проліт триватиме близько семи годин і стане одним із ключових етапів повернення людства до пілотованих польотів за межі навколоземної орбіти.

