Місія Artemis 2 має подвійне значення: перевірка технологій для далеких польотів і водночас збір критично важливих даних про вплив космосу на людину, пояснює 24 Канал.

Що саме вивчатимуть під час польоту?

Екіпаж у складі Ріда Вайзмана, Віктора Гловера, Крістіни Кох та Джеремі Гансена проведе у космосі близько 10 днів, облетить Місяць і повернеться на Землю. Саме таким буде план місії Artemis 2, однак він передбачатиме також низку наукових експериментів, – розповідає Space.com.

Траєкторія польоту Artemis 2 / Фото NASA

Дослідження організму: кістковий мозок і клітини

Одним із ключових експериментів стане AVATAR – дослідження тканин, вирощених у лабораторії. Це невеликі моделі органів із живими людськими клітинами, зокрема кісткового мозку, який відповідає за вироблення крові та імунних клітин, пояснює NASA.

Оскільки кістковий мозок особливо чутливий до радіації, вчені хочуть зрозуміти, як саме змінюється його робота під час польоту за межами магнітного поля Землі. Після повернення ці зразки порівняють із даними, отриманими на Міжнародній космічній станції, а також із аналізами самих астронавтів до і після місії.

Стрес, сон і робота в замкнутому просторі

Інший важливий експеримент – ARCHeR – досліджує поведінку людей у тісному космічному кораблі Orion. Астронавти носитимуть спеціальні датчики, які фіксуватимуть рівень стресу, якість сну, фізичну активність і навіть когнітивні показники, зазначано на окремій сторінці експерименту ARCHeR NASA.

Ці дані допоможуть зрозуміти, як ізоляція, обмежений простір і навантаження впливають на командну роботу та психічний стан – критично важливий фактор для тривалих місій, зокрема польоту на Марс.

Як досліджуватимуть вплив польотів в глибокий космос на астронавтів – дивіться відео:

Як змінюється імунітет у космосі

Під час місії астронавти регулярно братимуть зразки слини, щоб відстежити зміни в імунній системі. Відомо, що в умовах космосу можуть активуватися "сплячі" віруси, зокрема ті, що викликають вітряну віспу чи оперізувальний лишай.

Порівняння біоматеріалів до, під час і після польоту дасть змогу зрозуміти, як на імунітет впливають радіація, стрес і ізоляція.

Радіація – головна загроза

На відміну від екіпажу Міжнародної космічної станції, який перебуває під захистом магнітного поля Землі, учасники місії вирушать у значно небезпечніше середовище.

Астронавти матимуть персональні дозиметри, які фіксуватимуть рівень радіації в реальному часі. Додаткові сенсори всередині корабля допоможуть виявляти раптові сплески, наприклад, під час сонячних бур.

Ці дані стануть основою для розробки систем захисту під час майбутніх тривалих місій.

Новий погляд на Місяць

Під час обльоту зворотного боку Місяця екіпаж отримає рідкісну можливість дослідити регіони, які люди майже не бачили понад 50 років. Астронавти фотографуватимуть поверхню та описуватимуть геологічні особливості.

Як проходитиме місія навколо Місяця – дивіться відео NASA:

Серед головних об'єктів – басейн Орієнтале, гігантський кратер діаметром близько 960 км, який утворився приблизно 3,8 мільярда років тому. Також можливі спостереження метеоритних ударів або загадкових пилових явищ над поверхнею.

Отримані дані допоможуть визначити найцікавіші регіони для майбутніх висадок у рамках програми Artemis, зокрема поблизу південного полюса Місяця.