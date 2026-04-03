Миссия Artemis 2 имеет двойное значение: проверка технологий для дальних полетов и одновременно сбор критически важных данных о влиянии космоса на человека, объясняет 24 Канал.

Смотрите также Высадки на Луну не будет: почему астронавты Artemis 2 только облетят спутник

Что именно будут изучать во время полета?

Экипаж в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена проведет в космосе около 10 дней, облетит Луну и вернется на Землю. Именно таким будет план миссии Artemis 2, однако он будет предусматривать также ряд научных экспериментов, – рассказывает Space.com.

Траектория полета Artemis 2 / Фото NASA

Исследование организма: костный мозг и клетки

Одним из ключевых экспериментов станет AVATAR – исследование тканей, выращенных в лаборатории. Это небольшие модели органов с живыми человеческими клетками, в частности костного мозга, который отвечает за выработку крови и иммунных клеток, объясняет NASA.

Поскольку костный мозг особенно чувствителен к радиации, ученые хотят понять, как именно меняется его работа во время полета за пределами магнитного поля Земли. После возвращения эти образцы сравнят с данными, полученными на Международной космической станции, а также с анализами самих астронавтов до и после миссии.

Стресс, сон и работа в замкнутом пространстве

Другой важный эксперимент – ARCHeR – исследует поведение людей в тесном космическом корабле Orion. Астронавты будут носить специальные датчики, которые будут фиксировать уровень стресса, качество сна, физическую активность и даже когнитивные показатели, указано на отдельной странице эксперимента ARCHeR NASA.

Эти данные помогут понять, как изоляция, ограниченное пространство и нагрузка влияют на командную работу и психическое состояние – критически важный фактор для длительных миссий, в частности полета на Марс.

Как меняется иммунитет в космосе

Во время миссии астронавты регулярно будут брать образцы слюны, чтобы отследить изменения в иммунной системе. Известно, что в условиях космоса могут активироваться "спящие" вирусы, в частности те, вызывающие ветряную оспу или опоясывающий лишай.

Сравнение биоматериалов до, во время и после полета позволит понять, как на иммунитет влияют радиация, стресс и изоляция.

Радиация – главная угроза

В отличие от экипажа Международной космической станции, который находится под защитой магнитного поля Земли, участники миссии отправятся в значительно более опасную среду.

Астронавты будут иметь персональные дозиметры, которые будут фиксировать уровень радиации в реальном времени. Дополнительные сенсоры внутри корабля помогут выявлять внезапные всплески, например, во время солнечных бурь.

Эти данные станут основой для разработки систем защиты во время будущих длительных миссий.

Новый взгляд на Луну

Во время облета обратной стороны Луны экипаж получит редкую возможность исследовать регионы, которые люди почти не видели более 50 лет. Астронавты будут фотографировать поверхность и описывать геологические особенности.

Среди главных объектов – бассейн Ориентале, гигантский кратер диаметром около 960 км, который образовался примерно 3,8 миллиарда лет назад. Также возможны наблюдения метеоритных ударов или загадочных пылевых явлений над поверхностью.

Полученные данные помогут определить наиболее интересные регионы для будущих высадок в рамках программы Artemis, в частности вблизи южного полюса Луны.