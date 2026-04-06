NASA розпочало спеціальну пряму трансляцію обльоту Місяця місією Artemis 2, повідомляє 24 Канал. Екіпаж уже прокинувся та переходить до підготовки одного з найважливіших етапів польоту – семигодинного зближення з супутником Землі.

Як проходить підготовка до обльоту Місяця?

Шостий день польоту для екіпажу Artemis 2 почався рано – астронавти прокинулися та отримали традиційне "пробудження" від Центру управління польотами. Саме цей день стане ключовим у всій місії, адже попереду – обліт Місяця.

Паралельно NASA розпочало свою постійну трансляцію у спеціальному форматі: глядачам показують окремий ефір, присвячений лише цій події. У ньому обіцяють кадри з борту корабля Orion, переговори екіпажу та коментарі фахівців.

Екіпаж у складі Ріда Вайзмана, Віктора Гловер, Крістіни Кох і Джеремі Гансена уже розпочав підготовку до обльоту. Перед головною фазою польоту астронавти налаштовують обладнання, перевіряють камери та готують кабіну – зокрема, зменшують освітлення, щоб краще фіксувати деталі поверхні Місяця.

Сам обліт триватиме близько семи годин. Протягом цього часу астронавти спостерігатимуть як ближній, так і зворотний бік Місяця, а також виконуватимуть наукові завдання. У програмі – десятки цілей для дослідження та тисячі фотографій, які пізніше передадуть на Землю.

Окрему увагу приділяють і комунікації з глядачами: хоча не всі етапи будуть доступні наживо через технічні обмеження і 40-хвилинну перерву, NASA планує максимально показати перебіг історичного польоту.

Це перший пілотований обліт Місяця з часів Apollo 17, тому інтерес до трансляції без перебільшення безпрецедентний. Нагадаємо, що місія Artemis 2 є важливим кроком перед наступними польотами, які передбачають висадку людей на поверхню супутника.