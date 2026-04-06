NASA начало специальную прямую трансляцию облета Луны миссией Artemis 2, сообщает 24 Канал. Экипаж уже проснулся и переходит к подготовке одного из важнейших этапов полета – семичасового сближения со спутником Земли.

Как проходит подготовка к облету Луны?

Шестой день полета для экипажа Artemis 2 начался рано – астронавты проснулись и получили традиционное "пробуждение" от Центра управления полетами. Именно этот день станет ключевым во всей миссии, ведь впереди – облет Луны.

Параллельно NASA начало свою постоянную трансляцию в специальном формате: зрителям показывают отдельный эфир, посвященный только этому событию. В нем обещают кадры с борта корабля Orion, переговоры экипажа и комментарии специалистов.

Экипаж в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловер, Кристины Кох и Джереми Хансена уже начал подготовку к облету. Перед главной фазой полета астронавты настраивают оборудование, проверяют камеры и готовят кабину – в частности, уменьшают освещение, чтобы лучше фиксировать детали поверхности Луны.

Сам облет продлится около семи часов. В течение этого времени астронавты будут наблюдать как ближнюю, так и обратную сторону Луны, а также выполнять научные задачи. В программе – десятки целей для исследования и тысячи фотографий, которые позже передадут на Землю.

Отдельное внимание уделяют и коммуникации со зрителями: хотя не все этапы будут доступны вживую из-за технических ограничений и 40-минутного перерыва, NASA планирует максимально показать ход исторического полета.

Это первый пилотируемый облет Луны со времен Apollo 17, поэтому интерес к трансляции без преувеличения беспрецедентный. Напомним, что миссия Artemis 2 является важным шагом перед следующими полетами, которые предусматривают высадку людей на поверхность спутника.