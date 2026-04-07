Корабль Orion под названием Integrity вошел в зону гравитационного воздействия Луны 6 апреля, когда сила притяжения спутника начала доминировать над земной. Это стало ключевым этапом полета, после которого началась активная фаза миссии – облет по так называемой "свободной траектории возвращения".

Как прошел исторический облет Луны?

Во время полета астронавты не просто любовались видами. Облет длился почти семь часов и был полностью расписан по минутам. Экипаж выполнял научные наблюдения, описывал поверхность Луны и фиксировал детали.

Новые кратеры

Астронавты открыли два новых кратера, которые ранее не были замечены. Один из них они предложили назвать в честь корабля Integrity. Название для другого предложил астронавт Рид Вайзман в честь своей жены, которая умерла от рака в 2020 году – Carroll. Это был очень чувственный момент во время трансляции – астронавты обнялись и не могли сдержать слез.

Экипаж поддержал Рида Вайзмана / Скриншот 24 канала с трансляции NASA

Самый отдаленный от Земли полет людей

Экипаж также установил новый исторический рекордони отдалились от Земли более чем на 406 тысяч километров. Предыдущее достижение принадлежало миссии Apollo 13 и держалось более полувека. Предыдущее достижение принадлежало миссии Apollo 13, тогда расстояние от Земли составляло примерно 400 171 километр. Поэтому в итоге Artemis 2 улетела примерно на 6 600 километров дальше, чем Apollo 13.

Экипаж Orion совершил самый отдаленный от Земли космический полет / Фото NASA

Научные наблюдения

Кроме оборудования, установленного на корабле Orion, астронавтам нужно было самостоятельно наблюдать за Луной и фиксировать все. Они были специально обучены распознавать различия в текстурах и оттенках, что особенно важно для изучения геологии спутника.

Одним из главных объектов исследования стал Бассейн Ориентале – гигантский кратер диаметром около 965 километров. До этого момента человеческие глаза никогда не видели его освещенным. Астронавты подробно описывали структуру кратера, обращая внимание на различия между его частями и форму кольцевых образований.

Фото Луны сделанное экипажем Artemis 2 и обработанное с усиленными цветами / Фото NASA / Damian Peach

Всего во время миссии использовали 32 камеры: часть была установлена на корабле, другие – в руках экипажа. Они зафиксировали огромный массив данных, который станет основой для будущих полетов, включая подготовку к высадке людей на поверхность Луны.

Уникальное солнечное затмение

Отдельным событием стало полное солнечное затмение, которое астронавты наблюдали примерно через шесть часов после начала облета. Дело в том, что это зрелище можно увидеть только с перспективы космоса. Из-за другой геометрии наблюдения оно длилось около 53 минут – значительно дольше, чем на Земле. Экипаж видел корону Солнца, которая образовывала светлое кольцо вокруг темного диска Луны.

Начало солнечного затмения с борта Orion / Фото NASA

Ученые воспользовались этой возможностью, и экипаж подробно фиксировал вид, состояние и изменения в короне Солнца. Эти данные будут использованы для того, чтобы лучше понять нашу звезду.

Интересный факт! Это солнечное затмение экипаж мог вообще пропустить, поскольку ранее старт Artemis 2 был запланирован раньше, а только впоследствии его перенесли на 1 апреля.

Во время этого явления астронавты также заметили вспышки на поверхности спутника – вероятные удары метеоритов. Кроме того, с этой точки они смогли наблюдать другие планеты Солнечной системы, в частности Меркурий, Венеру, Марс и Сатурн.

Пауза в связи

Не обошлось и без технических моментов: во время прохождения за Луной связь с Землей пропала примерно на 40 минут. Это было запланировано и не вызвало беспокойства, ведь команда заранее рассчитала траекторию полета. Именно в этот период корабль приблизился к поверхности Луны на минимальное расстояние – чуть более чем 6,5 тысячи километров.

Возвращение на Землю

После завершения облета корабль автоматически изменил траекторию и взял курс на Землю. Такой маневр позволил обойтись без дополнительных расходов топлива.

Возвращение запланировано на 10 апреля – капсула должна приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии.

А дальше все будет происходить как всегда: ученые будут исследовать собранные данные, специалисты NASA будут готовить Artemis 3, которая будет вторым этапом подготовки к высадке на Луну согласно обновленной программе. По планам до конца этого десятилетия NASA хочет высадить людей на спутник и установить там постоянное присутствие – цель амбициозная и комплексная, а нам остается лишь наблюдать.