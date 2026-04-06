Эксклюзивный кадр представители NASA опубликовали в понедельник, 6 апреля.
Читайте также Облет Луны вживую: прямая трансляция главной фазы миссии Artemis 2
Что удалось зафиксировать астронавтам?
В NASA рассказали, что на новом снимке справа изображен участок видимой с Земли стороны Луны, тогда как слева – часть ее обратной стороны.
Ближнюю сторону можно узнать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность, которые образовались в начале истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков – это бассейн Ориентале, кратер шириной почти 600 миль, который охватывает как ближнюю, так и обратную стороны Луны,
– говорится в заметке.
Представители NASA также отметили, что экипаж миссии Artemis II стал первым в истории, кто смог увидеть бассейн Ориентале полностью.
Ранее в агентстве объясняли, что подобные наблюдения имеют большое научное значение. Команда исследователей заранее готовила астронавтов к этой миссии – их учили определять ключевые объекты и правильно передавать данные. По словам представительницы научной группы Дженнифер Геллман, уровень и точность полученной информации уже превзошли ожидания.
Как сообщает CNN, облет Луны происходит аж на шестой день миссии, однако астронавты начали наблюдать "беспрецедентные виды" уже с третьего дня.
Луна, на которую мы смотрим, совсем не похожа на ту, которую вы видите с Земли,
– сказала астронавт NASA Кристина Кох.
Ожидается, что во время облета экипаж будет ждать еще много подобных моментов.
Интересно! О том, как состоится исторический облет Луны экипажем Artemis 2, читайте в отдельном эксклюзивном материале 24 Канала.
Что такое миссия Artemis 2?
Космическая миссия Artemis 2 – это первый пилотируемый полет за пределы околоземной орбиты с 1972 года, то есть со времен последней миссии программы Apollo.
Полет астронавтов продлится около 10 дней и будет проходить по так называемой "свободной траектории возвращения" – космический корабль облетит Луну и вернется на Землю без дополнительного разгона.
Во время облета Луны экипаж на время полностью потеряет связь с Землей – примерно на 40 минут, когда спутник закроет сигнал.