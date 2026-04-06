Эксклюзивный кадр представители NASA опубликовали в понедельник, 6 апреля.

Что удалось зафиксировать астронавтам?

В NASA рассказали, что на новом снимке справа изображен участок видимой с Земли стороны Луны, тогда как слева – часть ее обратной стороны.

Ближнюю сторону можно узнать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность, которые образовались в начале истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков – это бассейн Ориентале, кратер шириной почти 600 миль, который охватывает как ближнюю, так и обратную стороны Луны,

– говорится в заметке.

Представители NASA также отметили, что экипаж миссии Artemis II стал первым в истории, кто смог увидеть бассейн Ориентале полностью.

Ранее в агентстве объясняли, что подобные наблюдения имеют большое научное значение. Команда исследователей заранее готовила астронавтов к этой миссии – их учили определять ключевые объекты и правильно передавать данные. По словам представительницы научной группы Дженнифер Геллман, уровень и точность полученной информации уже превзошли ожидания.

Как сообщает CNN, облет Луны происходит аж на шестой день миссии, однако астронавты начали наблюдать "беспрецедентные виды" уже с третьего дня.

Луна, на которую мы смотрим, совсем не похожа на ту, которую вы видите с Земли,

– сказала астронавт NASA Кристина Кох.

Ожидается, что во время облета экипаж будет ждать еще много подобных моментов.

