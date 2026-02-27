Что случилось с планом возвращения на Луну?

Идея вернуть американских астронавтов на Луну официально получила новый импульс в конце 2017 года. Тогда президент США Дональд Трамп подписал директиву Space Policy Directive 1 – документ, который закрепил курс на восстановление пилотируемых полетов к спутнику Земли. Символично, что это произошло ровно через 45 лет после того, как Базз Олдрин совершил лунную прогулку во время миссии Apollo 11, рассказывает 24 Канал.

В 2019 году тогдашний вице-президент Майк Пенс заявил, что NASA должно ускорить работу и обеспечить высадку уже к 2024 году. Но эти сроки оказались нереалистичными.

Несмотря на то, что в ноябре 2022 года беспилотный корабль успешно облетел Луну в рамках миссии Artemis 1 и вернулся на Землю, фактическая высадка людей оставалась вопросом будущего.

Теперь NASA официально признала: в ближайшие годы посадки не будет. Во время пресс-конференции руководство агентства сообщило, что Artemis 3 – миссия, которую ранее рассматривали как первую попытку современной высадки, – больше не предусматривает спуска на лунную поверхность.

Как теперь выглядит Artemis 3?

Миссия Artemis 3, запуск которой запланирован на середину 2027 года, станет испытательным полетом. Астронавты будут отрабатывать стыковки на низкой околоземной орбите с одним или сразу с двумя партнерами программы Human Landing System – кораблем Starship компании SpaceX и модулем Blue Moon от Blue Origin. Ранее предполагалось, что такие маневры будут происходить на орбите Луны.

Кроме того, экипаж протестирует новые лунные скафандры непосредственно в космосе.

А что с высадкой?

Высадки теперь смещены и первой миссией с полноценным возвращением на спутник Земли станет четвертый по счету полет:

Artemis 4 планируют на начало 2028 года,

Artemis 5 – на конец того же года. И это при условии, что не возникнет новых задержек.

Как все это объяснили в NASA?

Глава NASA Джаред Айзекман во время пресс-конференции признал, что пауза между Artemis 1 и Artemis 2 – около трех лет – слишком большая. По его словам, за такое время "навыки атрофируются", а команды могут потерять мотивацию ждать еще несколько лет между миссиями.

Он также поставил под сомнение целесообразность полетов в различных конфигурациях сверхдорогой ракеты Space Launch System для каждой отдельной миссии.

Айзекман отметил, что агентство должно двигаться поэтапно, разбивая амбициозную цель на достижимые шаги, уменьшая риски и повышая надежность систем. Он провел историческую параллель с программами Mercury, Gemini и многочисленными полетами Apollo, которые предшествовали высадке на Луну.

Что будет с Artemis 2 и облетом Луны?

Здесь все без изменений, по крайней мере пока. Artemis 2 – первый пилотируемый облет Луны в рамках новой программы – все еще готовят к запуску "в ближайшие недели". Ракета уже возвращали в монтажно-испытательный корпус в Космическом центре Кеннеди после технических проблем, в частности утечки гелия, повлекшей очередную отсрочку старта, отмечало издание Space.com.

Фактически NASA вынуждена скорректировать слишком амбициозный график, который формировался еще во время первой администрации Трампа. Теперь агентство делает ставку на более осторожный, постепенный подход – без громких дат, но с акцентом на реалистичность и техническую готовность.

Здесь стоит заметить, что приход на место руководителя NASA человека из частного сектора, а не политика-популиста, все же пошел ведомству на пользу. Хотя слышать об отсрочке исторического события может быть не совсем приятно, но прагматичный и последовательный подход новой администрации все же вызывает больше доверия.

Поэтому грустить не стоит, ведь возвращение человека на Луну не отменено полностью. Но оно снова откладывается – как минимум до 2028 года.