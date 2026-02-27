Що сталося з планом повернення на Місяць?

Ідея повернути американських астронавтів на Місяць офіційно отримала новий імпульс наприкінці 2017 року. Тоді президент США Дональд Трамп підписав директиву Space Policy Directive 1 – документ, який закріпив курс на відновлення пілотованих польотів до супутника Землі. Символічно, що це сталося рівно через 45 років після того, як Базз Олдрін здійснив місячну прогулянку під час місії Apollo 11, розповідає 24 Канал.

У 2019 році тодішній віцепрезидент Майк Пенс заявив, що NASA має пришвидшити роботу і забезпечити висадку вже до 2024 року. Але ці строки виявилися нереалістичними.

Попри те, що у листопаді 2022 року безпілотний корабель успішно облетів Місяць у межах місії Artemis 1 і повернувся на Землю, фактична висадка людей залишалася питанням майбутнього.

Тепер NASA офіційно визнала: найближчими роками посадки не буде. Під час пресконференції керівництво агентства повідомило, що Artemis 3 – місія, яку раніше розглядали як першу спробу сучасної висадки, – більше не передбачає спуску на місячну поверхню.

Як тепер виглядає Artemis 3?

Місія Artemis 3, запуск якої запланований на середину 2027 року, стане випробувальним польотом. Астронавти відпрацьовуватимуть стикування на низькій навколоземній орбіті з одним або одразу з двома партнерами програми Human Landing System – кораблем Starship компанії SpaceX та модулем Blue Moon від Blue Origin. Раніше передбачалося, що такі маневри відбуватимуться на орбіті Місяця.

Крім того, екіпаж протестує нові місячні скафандри безпосередньо в космосі.

А що з висадкою?

Висадки тепер зміщені й першою місією з повноцінним поверненням на супутник Землі стане четвертий за рахунком політ:

Artemis 4 планують на початок 2028 року,

Artemis 5 – на кінець того ж року. І це за умови, що не виникне нових затримок.

Як все це пояснили в NASA?

Очільник NASA Джаред Айзекман під час пресконференції визнав, що пауза між Artemis 1 і Artemis 2 – близько трьох років – надто велика. За його словами, за такий час "навички атрофуються", а команди можуть втратити мотивацію чекати ще кілька років між місіями.

Він також поставив під сумнів доцільність польотів у різних конфігураціях наддорогої ракети Space Launch System для кожної окремої місії.

Айзекман наголосив, що агентство має рухатися поетапно, розбиваючи амбітну ціль на досяжні кроки, зменшуючи ризики та підвищуючи надійність систем. Він провів історичну паралель із програмами Mercury, Gemini та численними польотами Apollo, які передували висадці на Місяць.

Що буде з Artemis 2 та обльотом Місяця?

Тут все без змін, принаймні наразі. Artemis 2 – перший пілотований обліт Місяця в межах нової програми – все ще готують до запуску "найближчими тижнями". Ракету вже повертали до монтажно-випробувального корпусу в Космічному центрі Кеннеді після технічних проблем, зокрема витоку гелію, що спричинив чергове відтермінування старту, зазначало видання Space.com.

Фактично NASA змушена скоригувати надто амбітний графік, який формувався ще під час першої адміністрації Трампа. Тепер агентство робить ставку на обережніший, поступовий підхід – без гучних дат, але з акцентом на реалістичність і технічну готовність.

Тут варто зауважити, що прихід на місце керівника NASA людини з приватного сектору, а не політика-популіста, все ж пішов відомству на користь. Хоча чути про відтермінування історичної події може бути не зовсім приємно, але прагматичний та послідовний підхід нової адміністрації все ж викликає більше довіри.

Тож сумувати не варто, адже повернення людини на Місяць не скасоване повністю. Але воно знову відкладається – щонайменше до 2028 року.