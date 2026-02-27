Що приховує нове зображення 3I/ATLAS?

На оприлюдненому знімку, зробленому камерою JANUS, комета 3I/ATLAS постає як яскравий об'єкт яйцеподібної форми, що світиться на тлі глибокого чорного космосу та далеких зірок. Від центральної частини об'єкта вгору тягнуться світлові смуги, а спеціальні індикатори на наукових схемах вказують на напрямок до Сонця та вектор швидкості самого тіла, пише IFLScience.

Дивіться також Космічний велетень на горизонті: що відомо про нову комету, яка летить до Сонця

Це космічне тіло є надзвичайно давнім: воно сформувалося за мільярди років до появи нашого Сонця, а нещодавно вперше відчуло на собі тепло нашої зірки.

Особлива цінність цього кадру полягає в часі його створення. Світлину зробили 6 листопада 2025 року – лише через тиждень після того, як комета пройшла перигелій, тобто точку максимального зближення з Сонцем, відзначає ESA. У цей момент 3I/ATLAS перебувала на відстані близько 210 мільйонів кілометрів від світила. Сам апарат JUICE спостерігав за подією з вигідної позиції, знаходячись за 66 мільйонів кілометрів від комети.

Хоча Європейське космічне агентство вже демонструвало попередні навігаційні знімки, нова робота камери JANUS вважається найкращим зображенням цього об'єкта, зробленим за межами навколоземної орбіти.



Комета 3I/ATLAS / Фото ESA/Juice/JANUS

Проте це лише верхівка айсберга, адже апарат зібрав цілий масив даних. Загалом було зроблено 120 знімків, а додаткову інформацію отримали за допомогою інфрачервоного інструмента, ультрафіолетового спектрометра, субміліметрового приладу та спеціального датчика для фіксації нейтральних атомів.

Плани екстрено міняються

Ця наукова кампанія стала справжньою несподіванкою для команди місії. Олів'є Вітасс, науковий керівник проєкту в Європейському космічному агентстві, пояснив, що зараз зонд перебуває у фазі перельоту, під час якої існують певні теплові обмеження через відносну близькість до Сонця.

Спочатку планувалося, що наукове обладнання залишатиметься вимкненим до прибуття до Юпітера, проте унікальність появи 3I/ATLAS змусила вчених переглянути плани та підготувати екстрену програму спостережень.

Місія JUICE

Основна місія JUICE розпочнеться лише у 2030-х роках, коли апарат досягне системи Юпітера. Там він зосередиться на вивченні Ганімеда, Каллісто і Європи. Вчені припускають, що під крижаною корою цих світів можуть ховатися величезні рідкі океани.

JUICE має стати першим в історії апаратом, який вийде на орбіту Ганімеда – найбільшого супутника в нашій системі та єдиного, що має власне магнітне поле. Поки ж зонд продовжує свій шлях, він використовує кожну можливість, щоб зазирнути в таємниці всесвіту, як це сталося з випадковою зустріччю з міжзоряною кометою.

Де перебуває комета 3I/ATLAS у лютому 2026 року?

Нагадаємо, 3I/ATLAS була вперше помічена в липні 2025 року, і відтоді вона не перестає дивувати астрофізиків своїми унікальними характеристиками. Це лише третій відомий науці міжзоряний об'єкт, який пройшов крізь нашу Сонячну систему, давши змогу вивчити речовину, сформовану далеко за її межами.

Окрім свого походження, цей космічний камінь офіційно визнаний найшвидшою кометою серед усіх коли-небудь зафіксованих: її швидкість становить понад 209 000 кілометрів на годину. Дослідження також підтвердили наявність на її поверхні крижаних вулканів, що стало справжньою сенсацією для наукового співтовариства.



Старе фото 3I/ATLAS зроблене обсерваторією GEMINI у грудні 2025 року / Фото NSF NOIRLab

Особливу увагу привернула поведінка об'єкта наприкінці 2025 року, пише Popular Science. У грудні космічна обсерваторія NASA SPHEREx зафіксувала різке зростання яскравості 3I/ATLAS. Цей спалах стався приблизно через два місяці після того, як комета пройшла на мінімальній відстані від Сонця у жовтні.

Завдяки цьому явищу дослідники змогли детально вивчити хімічний склад коми – газової оболонки навколо ядра. До раніше виявлених вуглекислого газу, чадного газу та води додалися органічні молекули, серед яких метан, метанол та навіть ціанід.

Астрофізик Кері Ліссе пояснив, що у грудні 2025 року на кометі відбувалося інтенсивне виверження речовини у відкритий космос. Навіть водяний лід почав швидко перетворюватися на газ в умовах міжпланетного простору. Оскільки комети приблизно на третину складаються з водяного льоду, цей процес вивільнив величезну кількість вуглецевого матеріалу, який мільярди років залишався заблокованим глибоко під поверхнею.



Hubble зробив це зображення 3I/ATLAS 21 липня 2025 року / Фото NASA, ESA

Цікавим аспектом виявилася затримка процесу сублімації. Хоча пік сонячного випромінювання припав на жовтень, активне випаровування почалося лише через два місяці. Науковець Філ Корнгут зазначив, що комета тривалий час мандрувала міжзоряним простором, піддаючись впливу потужних космічних променів. Це призвело до формування на її поверхні міцної кірки, обробленої радіацією. Сонячній енергії знадобився час, щоб проникнути крізь цей шар і прогріти прадавні льоди, які не контактували з відкритим космосом протягом мільярдів років.

Наразі 3I/ATLAS стрімко віддаляється від Землі, повертаючись у глибокий космос, щоб в один момент покинути межі Сонячної системи й більше ніколи не повернутися. Вчені заспокоюють, що ніякої небезпеки для нашої планети об'єкт не становить, адже він уже пройшов найближчу точку своєї траєкторії і більше не повернеться.



Траєкторія комети на цьому зображенні позначена білим кольором / Фото ЄКА

Хоча світло від комети поступово згасає, дані, отримані завдяки сучасним інструментам, будуть аналізуватися ще тривалий час, розкриваючи таємниці формування далеких зоряних світів.

Читайте більше новин про 3I/ATLAS: