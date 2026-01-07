Без тектонічних рухів та гідротермальних джерел середовище залишається занадто стабільним і холодним, що мінімізує шанси на біологічний розвиток у цьому далекому світі, розповідає 24 Канал з посиланням на Phys.com.

Чи приховує дно океану Європи вулкани та гарячі джерела?

Група дослідників під керівництвом доцента Пола Бірна з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі опублікувала результати моделювання в журналі Nature Communications.

Їхні розрахунки, що базуються на розмірах супутника, складі його кам'янистого ядра та гравітаційному впливі Юпітера, свідчать: на морському дні Європи, швидше за все, панує повний спокій.

Науковці вважають, що якби ми могли дослідити цей океан за допомогою підводного човна, ми не знайшли б там активних вулканів, нових розломів чи викидів гарячої води.

Геологічна пасивність на такому крижаному об'єкті означає відсутність енергії, необхідної для життя.

Чому на Європі може не бути життя?

Європа має крижаний панцир товщиною від 15 до 25 кілометрів, а її океан розкинувся на глибину до 100 кілометрів, що суттєво ускладнює пошук життя на супутнику. Хоча за розмірами вона трохи поступається нашому Місяцю, води на ній значно більше, ніж на всій Землі.

Проте наявність води – це лише частина рівняння. Під товщею океану лежить скелясте ядро, схоже на земне, але тепло з нього, згідно з розрахунками, вивітрилося ще мільярди років тому.

Для порівняння, супутник Іо є найбільш вулканічно активним тілом у системі саме через сильне гравітаційне тертя Юпітера, що спричинене нестабільною орбітою. Орбіта ж Європи стабільна і віддалена, тому припливні сили не здатні забезпечити значну геологічну активність на дні.

Хоча певний рівень припливного нагріву заважає океану повністю замерзнути, його недостатньо для формування вулканів, як на Іо.

Пол Бірн зазначає, що енергії для підтримки сучасного життя там просто бракує. Проте науковці з нетерпінням чекають на весну 2031 року, коли апарат Europa Clipper, запущений у 2024 році, пролетить повз супутник.



Europa Clipper наблизиться до супутника у 2031 році / Фото NASA

Місія зробить детальні знімки поверхні та точні вимірювання крижаної шапки й океану, що має надати остаточну впевненість у питаннях геології Європи. Навіть якщо цей світ виявиться безлюдним, Бірн наголошує, що пошук життя у всесвіті триватиме далі.