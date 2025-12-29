Це відкриття дозволило уточнити швидкість обертання комети та вперше зафіксувати подібну активність у тіла, що прилетіло з іншої зоряної системи, пояснює 24 Канал з посиланням на роботу науковців опубліковану на платформі arxiv.org.

Які особливості виявили астрономи під час спостережень за 3I/ATLAS?

Комета 3I/ATLAS стала лише третім в історії міжзоряним об'єктом, що потрапив до нашої системи, після астероїда Оумуамуа та комети 2I/Борисов. Нове дослідження описує результати спостережень за допомогою системи телескопів Two-meter Twin Telescope (TTT) на Тенеріфе.

Протягом 37 ночей, з 2 липня по 5 вересня 2025 року, вчені відстежували зміни в комі об'єкта. Вони помітили, як сонячне випромінювання поступово трансформувало пиловий шлейф комети: спочатку він нагадував віяло, а згодом перетворився на чіткий "антихвіст", спрямований у бік світила.

Цей рідкісний антихвіст, довжина якого за деякими оцінками сягала 1000000 кілометрів, містив у собі струмені газу, що коливалися з періодичністю у 7 годин 45 хвилин. Характеристика таких струменів у 3I дає рідкісну можливість дослідити фізичну поведінку первісного тіла, що сформувалося в іншій планетарній системі, розповідає Space.com.

Подібне явище раніше фіксували лише у комет нашої системи, але для міжзоряного гостя такий процес дегазації описано вперше.

На основі цих коливань команда астрономів дійшла висновку, що крижане ядро мандрівника здійснює повний оберт навколо своєї осі кожні 15 годин 30 хвилин, що швидше, ніж вважалося раніше.

Де зараз перебуває 3I/ATLAS?

Своє максимальне зближення із Сонцем комета пройшла 30 жовтня 2025 року, підійшовши до зірки на відстань близько 210 мільйонів кілометрів.

До Землі об'єкт наблизився найближче 19 грудня, опинившись у 270 мільйонах кілометрів від нашої планети.

Наразі 3I/ATLAS віддаляється до зовнішніх меж Сонячної системи.

Попри те, що комета незабаром назавжди залишить наші околиці, вона залишила глибокий слід у науці, продемонструвавши, що за своєю структурою та поведінкою міжзоряні об'єкти багато в чому схожі на "місцеві" комети.