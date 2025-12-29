Это открытие позволило уточнить скорость вращения кометы и впервые зафиксировать подобную активность у тела, прилетевшего из другой звездной системы, объясняет 24 Канал со ссылкой на работу ученых опубликованную на платформе arxiv.org.

Какие особенности обнаружили астрономы во время наблюдений за 3I/ATLAS?

Комета 3I/ATLAS стала лишь третьим в истории межзвездным объектом, попавшим в нашу систему, после астероида Оумуамуа и кометы 2I/Борисов. Новое исследование описывает результаты наблюдений с помощью системы телескопов Two-meter Twin Telescope (TTT) на Тенерифе.

В течение 37 ночей, со 2 июля по 5 сентября 2025 года, ученые отслеживали изменения в коме объекта. Они заметили, как солнечное излучение постепенно трансформировало пылевой шлейф кометы: сначала он напоминал веер, а впоследствии превратился в четкий "антихвост", направленный в сторону светила.

Этот редкий антихвост, длина которого по некоторым оценкам достигала 1000000 километров, содержал в себе струи газа, колебавшиеся с периодичностью в 7 часов 45 минут. Характеристика таких струй в 3I дает редкую возможность исследовать физическое поведение первоначального тела, сформировавшегося в другой планетарной системе, рассказывает Space.com.

Подобное явление ранее фиксировали только у комет нашей системы, но для межзвездного гостя такой процесс дегазации описан впервые.

На основе этих колебаний команда астрономов пришла к выводу, что ледяное ядро путешественника совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 15 часов 30 минут, что быстрее, чем считалось ранее.

Где сейчас находится 3I/ATLAS?

Свое максимальное сближение с Солнцем комета прошла 30 октября 2025 года, подойдя к звезде на расстояние около 210 миллионов километров.

К Земле объект приблизился ближе всего 19 декабря, оказавшись в 270 миллионах километров от нашей планеты.

Сейчас 3I/ATLAS удаляется к внешним границам Солнечной системы.

Несмотря на то, что комета вскоре навсегда покинет наши окрестности, она оставила глубокий след в науке, продемонстрировав, что по своей структуре и поведению межзвездные объекты во многом похожи на "местные" кометы.