Що знову пішло не так із ракетою Artemis II?

NASA оголосило, що повертає свою ракету Space Launch System разом із капсулою Orion з пускового майданчика 39B на космодромі Кеннеді у Флориді назад до будівлі складання транспортних засобів – величезного ангару, де й проводитиметься ремонт. Рух за маршрутом довжиною близько 6,4 кілометра планують розпочати вже у вівторок, 24 лютого, залежно від погодних умов, пише ScienceAlert.

Причиною стала несправність у системі подачі гелію до верхнього ступеня ракети. Гелій відіграє критично важливу роль у роботі двигунів: він підтримує необхідний тиск у баках із рідким воднем і рідким киснем, а також забезпечує належні умови для функціонування двигунів.

Примітно, що під час другої репетиції заправки, яка завершилася 19 лютого, цієї проблеми виявлено не було – вона проявилася вже після завершення тесту.

Новина про збій прийшла буквально через день після того, як NASA урочисто оголосило дату запуску – 6 березня. До цього команда місії вже була змушена перервати першу репетицію заправки 2 лютого через витік рідкого водню. Витоки водню свого часу серйозно затримали й попередній, безпілотний місячний політ Artemis 1 у 2022 році, але тепер, здається, цю проблему вдалося взяти під контроль.

Глава NASA Джаред Айзекман ще в суботу натякнув на можливу затримку, повідомивши в мережі X про виявлення блокування в системі подачі гелію. Вже наступного дня агентство офіційно підтвердило: березневий запуск не відбудеться, а найближчою реалістичною датою є квітень. Серед конкретних вікон розглядаються 1 квітня, дні з 3 по 6 квітня, а також 30 квітня, пише Space.com.



Екіпаж Artemis II / Фото NASA

Деталі про місію Artemis II

Місія Artemis II передбачає відправлення трьох астронавтів NASA і одного канадського астронавта у приблизно десятиденний політ навколо Місяця з поверненням на Землю. Висадки цього разу не буде, адже її планують на Artemis III.

Екіпаж перебуває в режимі очікування в Г'юстоні. Якщо місія відбудеться, це стане першим польотом людей до Місяця від часів програми Apollo, яка відправила 24 астронавтів до супутника Землі в період із 1968 по 1972 рік.

NASA підкреслює, що оперативна підготовка до переміщення ракети дає шанс зберегти квітневе вікно запуску – але все залежатиме від результатів діагностики, темпів ремонту й того, як складатиметься графік у найближчі тижні.