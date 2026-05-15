На перший погляд, кадр, опублікований NASA, нагадує сонячне затемнення або тонкий молодик, однак насправді це рідкісний вид Марса, освітленого лише частково, пояснює 24 Канал.

Дивіться також Іонний двигун NASA для польотів на Марс пройшов перше випробування: результати вражають

Чому Марс виглядає як срібний серп?

Фото було отримане 13 травня та оприлюднене через офіційний акаунт NASA у соцмережі X. У NASA пояснили, що яскравий сріблястий серп – це сонячне світло, яке відбивається від денної сторони поверхні Марса. Додаткове світіння створює атмосфера планети, через яку також проходить сонячне проміння.

This is not an eclipse, but an even more rare sight: a crescent Mars as seen by NASA’s #MissionToPsyche spacecraft.



The unprocessed image — taken by Psyche today — shows the night side of Mars as the spacecraft approaches the Red Planet for a flyby on May 15. The glowing… pic.twitter.com/MMxQfcXl5Z — NASA Solar System (@NASASolarSystem) May 13, 2026

Агентство зазначило, що нерівності вздовж світлого краю, ймовірно, пов'язані з особливостями поверхні Марса, а також із пилом і хмарами в атмосфері планети.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Куди летить Psyche?

Кінцева мета подорожі – астероїд 16 Psyche. 15 травня апарат Psyche мав пройти на відстані приблизно 4500 кілометрів від Марса. Під час прольоту зонд рухався зі швидкістю близько 19 848 кілометрів на годину. Це дає місії змогу не лише зробити серію ефектних фотографій, а й провести важливе калібрування наукових інструментів.

Підготовка до цього етапу тривала з 3 травня. Інженери NASA перевірили роботу обладнання, яке згодом використовуватиметься для дослідження головної цілі місії – металевого астероїда 16 Psyche. Його діаметр становить приблизно 280 кілометрів.

Місія Psyche стартувала у жовтні 2023 року, а прибуття до астероїда заплановане на 2029 рік. Космічний апарат прямує до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, де й розташований загадковий об'єкт.

Втім, зближення з Марсом потрібне не лише для фотографій. Основна мета маневру – отримати гравітаційний імпульс від планети. Такий "гравітаційний поштовх" дозволяє змінити траєкторію польоту та збільшити швидкість апарата без додаткових витрат пального.

NASA вважає астероїд 16 Psyche одним із найцікавіших об'єктів Сонячної системи. Науковці припускають, що він може бути залишком ядра давньої протопланети, яка втратила зовнішні шари після масштабних зіткнень у ранній історії Сонячної системи.

Чому кадр "серп Марса" настільки рідкісний і як його взагалі вдалося отримати?

Незвичний вигляд Марса пояснюється тим, що космічний апарат Psyche наближався до планети з боку її нічної півкулі під дуже великим фазовим кутом. Через це камери бачили переважно темну сторону Марса, а освітленою залишалася лише тонка смуга поверхні. Саме тому планета на фото виглядає як вузький сріблястий серп.

Psyche сфотографувала серп Марса / Фото NASA

На Землі подібне майже неможливо побачити. Через розташування орбіт ми зазвичай спостерігаємо Марс або повністю, або значною мірою освітленим. Для отримання такого кадру потрібен апарат, який перебуває далеко від Землі та рухається відносно Марса під специфічним кутом.

Додаткового ефекту додає атмосфера Червоної планети. NASA пояснює, що світіння навколо серпа виникає не лише через відбиття сонячного світла від поверхні, а й через розсіювання світла пилом у марсіанській атмосфері. Це створює м'яке сяйво навколо планети, яке добре помітне на фото.

Світіння навколо Марсу / Фото NASA

Для команди місії такі знімки мають і практичну цінність. Під час прольоту інженери тестують та калібрують мультиспектральні камери й інші наукові інструменти, які згодом працюватимуть уже біля астероїда 16 Psyche.

Що саме шукає місія Psyche на астероїді 16 Psyche і навіщо це нам на Землі?

Головна мета місії – зрозуміти, чи є астероїд 16 Psyche оголеним металевим ядром древньої протопланети. Вчені припускають, що мільярди років тому велике космічне тіло пережило серію потужних зіткнень, які буквально "зірвали" з нього зовнішні кам'яні шари, залишивши лише внутрішню металеву частину, пояснює Space.com.

Для науки це надзвичайно важливо, тому що ядро Землі розташоване на глибині тисяч кілометрів і недоступне для прямого вивчення. Астероїд Psyche може стати своєрідним "відкритим зразком" планетного ядра, який дозволить краще зрозуміти, як формувалися кам'янисті планети Сонячної системи – зокрема Земля, Марс і Венера.

Апарат досліджуватиме магнітне поле астероїда, його гравітацію, щільність, рельєф і хімічний склад. Особливий інтерес становлять залізо та нікель, які можуть домінувати в структурі об'єкта, пиша Aerospace.

Втім, останні дослідження, зокрема опубліковане в Earth and Planetary Astrophysics і ще одне у тому ж журналі, свідчать, що Psyche може бути складнішим, ніж вважалося раніше. Спостереження показують, що на поверхні присутні не лише метали, а й силікатні породи та сліди давніх зіткнень. Це може змінити наше розуміння того, як еволюціонували перші планетезималі в ранній Сонячній системі.

Попри численні гучні заголовки про "астероїд за квадрильйони доларів", NASA наголошує: місія не має на меті видобуток ресурсів. Основне завдання – фундаментальна наука та дослідження походження планет.

Чому без Марса місія могла б не відбутися?

Проліт повз Марс є критично важливим для всієї місії Psyche. Космічний апарат використовує так званий гравітаційний маневр – техніку, за якої зонд отримує додаткову швидкість завдяки гравітації планети, про що раніше повідомляло NASA.

Фактично Марс "підштовхує" апарат у напрямку головного поясу астероїдів. Без цього маневру Psyche довелося б витратити значно більше ксенонового пального для іонних двигунів або запускати важчий апарат із більшим запасом енергії. Це могло б зробити місію набагато дорожчою або навіть технічно неможливою у нинішньому вигляді.

У NASA пояснюють, що після зближення з Марсом траєкторія польоту зміниться, а швидкість апарата помітно зросте. Саме це дозволить зонду дістатися астероїда у 2029 році після подорожі довжиною понад 3,5 мільярда кілометрів.