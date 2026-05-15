На первый взгляд, кадр, опубликованный NASA, напоминает солнечное затмение или тонкое новолуние, однако на самом деле это редкий вид Марса, освещенного лишь частично, объясняет 24 Канал.

Почему Марс выглядит как серебряный серп?

Фото было получено 13 мая и обнародовано через официальный аккаунт NASA в соцсети X. В NASA объяснили, что яркий серебристый серп – это солнечный свет, который отражается от дневной стороны поверхности Марса. Дополнительное свечение создает атмосфера планеты, через которую также проходит солнечные лучи.

Это не затмение, а еще более редкое зрелище: полумесяц Марса, как увидел NASA's #MissionToPsyche космическим аппаратом NASA.



На необработанном изображении - сделанном Psyche сегодня - показана ночная сторона Марса, когда космический аппарат приближается к Красной планете для пролета 15 мая. Светящийся.. pic.twitter.com/MMxQfcXl5Z - NASA Solar System (@NASASolarSystem) 13 мая, 2026

Агентство отметило, что неровности вдоль светлого края, вероятно, связаны с особенностями поверхности Марса, а также с пылью и облаками в атмосфере планеты.

Куда летит Psyche?

Конечная цель путешествия – астероид 16 Psyche. 15 мая аппарат Psyche должен был пройти на расстоянии примерно 4500 километров от Марса. Во время пролета зонд двигался со скоростью около 19 848 километров в час. Это дает миссии возможность не только сделать серию эффектных фотографий, но и провести важную калибровку научных инструментов.

Подготовка к этому этапу продолжалась с 3 мая. Инженеры NASA проверили работу оборудования, которое впоследствии будет использоваться для исследования главной цели миссии – металлического астероида 16 Psyche. Его диаметр составляет примерно 280 километров.

Миссия Psyche стартовала в октябре 2023 года, а прибытие к астероиду запланировано на 2029 год. Космический аппарат направляется к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, где и расположен загадочный объект.

Впрочем, сближение с Марсом нужно не только для фотографий. Основная цель маневра – получить гравитационный импульс от планеты. Такой "гравитационный толчок" позволяет изменить траекторию полета и увеличить скорость аппарата без дополнительных затрат горючего.

NASA считает астероид 16 Psyche одним из самых интересных объектов Солнечной системы. Ученые предполагают, что он может быть остатком ядра древней протопланеты, которая потеряла внешние слои после масштабных столкновений в ранней истории Солнечной системы.

Почему кадр "серп Марса" настолько редкий и как его вообще удалось получить?

Необычный вид Марса объясняется тем, что космический аппарат Psyche приближался к планете со стороны ее ночного полушария под очень большим фазовым углом. Из-за этого камеры видели преимущественно темную сторону Марса, а освещенной оставалась лишь тонкая полоса поверхности. Именно поэтому планета на фото выглядит как узкий серебристый серп.

Psyche сфотографировала серп Марса / Фото NASA

На Земле подобное почти невозможно увидеть. Из-за расположения орбит мы обычно наблюдаем Марс или полностью, или в значительной степени освещенным. Для получения такого кадра нужен аппарат, который находится далеко от Земли и движется относительно Марса под специфическим углом.

Дополнительного эффекта добавляет атмосфера Красной планеты. NASA объясняет, что свечение вокруг серпа возникает не только из-за отражения солнечного света от поверхности, но и из-за рассеивания света пылью в марсианской атмосфере. Это создает мягкое сияние вокруг планеты, которое хорошо заметно на фото.

Свечение вокруг Марса / Фото NASA

Для команды миссии такие снимки имеют и практическую ценность. Во время пролета инженеры тестируют и калибруют мультиспектральные камеры и другие научные инструменты, которые впоследствии будут работать уже у астероида 16 Psyche.

Что именно ищет миссия Psyche на астероиде 16 Psyche и зачем это нам на Земле?

Главная цель миссии – понять, является ли астероид 16 Psyche обнаженным металлическим ядром древней протопланеты. Ученые предполагают, что миллиарды лет назад большое космическое тело пережило серию мощных столкновений, которые буквально "сорвали" с него внешние каменные слои, оставив лишь внутреннюю металлическую часть, объясняет Space.com.

Для науки это чрезвычайно важно, потому что ядро Земли расположено на глубине тысяч километров и недоступно для прямого изучения. Астероид Psyche может стать своеобразным "открытым образцом" планетного ядра, который позволит лучше понять, как формировались каменистые планеты Солнечной системы – в частности Земля, Марс и Венера.

Аппарат будет исследовать магнитное поле астероида, его гравитацию, плотность, рельеф и химический состав. Особый интерес представляют железо и никель, которые могут доминировать в структуре объекта, пиша Aerospace.

Впрочем, последние исследования, в частности опубликованное в Earth and Planetary Astrophysics и еще одно в том же журнале, свидетельствуют, что Psyche может быть более сложным, чем считалось ранее. Наблюдения показывают, что на поверхности присутствуют не только металлы, но и силикатные породы и следы древних столкновений. Это может изменить наше понимание того, как эволюционировали первые планетезимали в ранней Солнечной системе.

Несмотря на многочисленные громкие заголовки об "астероиде за квадриллионы долларов", NASA отмечает: миссия не имеет целью добычу ресурсов. Основная задача – фундаментальная наука и исследования происхождения планет.

Почему без Марса миссия могла бы не состояться?

Пролет мимо Марса является критически важным для всей миссии Psyche. Космический аппарат использует так называемый гравитационный маневр – технику, при которой зонд получает дополнительную скорость благодаря гравитации планеты, о чем ранее сообщало NASA.

Фактически Марс "подталкивает" аппарат в направлении главного пояса астероидов. Без этого маневра Psyche пришлось бы потратить значительно больше ксенонового топлива для ионных двигателей или запускать более тяжелый аппарат с большим запасом энергии. Это могло бы сделать миссию гораздо дороже или даже технически невозможной в нынешнем виде.

В NASA объясняют, что после сближения с Марсом траектория полета изменится, а скорость аппарата заметно возрастет. Именно это позволит зонду добраться до астероида в 2029 году после путешествия длиной более 3,5 миллиардов километров.